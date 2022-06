¡De no olvidar! Paul McCartney es sorprendido por Jon Bon Jovi y Bruce Sprinsteen en pleno concierto

El cantante y compositor inglés Paul McCartney se presentó en el MetLife Stadium en la ciudad de Nueva Jersey en los Estados Unidos, intepretando sus clásicos del rock dentro de su tiempo como integrante en The Beatles, tales como 'Let It Be', 'Yesterday', 'Can't Buy Me Love', Live and Let Die', entre otros éxitos, sin embargo, una gran sorpresa se llevó a cabo en el escenario.

"Tengo una sorpresa especial para ustedes (..) Viene un amigo mío, alguien de aquí", momento seguido, los fans y asistentes comenzaron a corear el nombre de Bruce Springsteen. "Parece que lo han adivinado (...) Tienes que venir a cantar con nosotros. Damas y caballeros, ¡Bruce Springsteen!"

'Glory Days' y 'I Wanna Be Your Man', fueron los temas elegidos para que el público guardara ese momento en su mente, además, la estrella de rock estadounidense regresó para el final del show en la canción 'The End' de la agrupación de Merseyside.

McCartney guardaba un regalo más y este salió con un ramo de globos diciendo "Tengo a 60.000 personas que quieren cantarte 'cumpleaños feliz'”. Dicho personaje fue nada más ni nada menos que el artista Jon Bon Jovi, líder y fundador de la agrupación de Bon Jovi , quien regresaba a una tarima después del fallecimiento de su excompañero Alec John Such .

Los internautas reaccionaron encantados con ambos momentos, expresando su admiración por los tres cantautores, algunos lamentando no haber podido estar presentes en ese instante. Por otro lado, el trío rockero demuestra que, una vez más, la música no tiene límites ni fronteras, y pese a la diferencia generacional, el talento no tiene edad o simplemente no le pasa el tiempo.

McCartney, nacido en Liverpool, Reino Unido, tendrá su próxima actuación en el festival de Glastonbury el 24 de junio en su país.