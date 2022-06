Dale la bienvenida a este puente festivo con los mejores lanzamientos musicales

Llegó la hora de dejarte deleitar del talento de grandes artistas y conectar con las emociones que solo la música sabe transmitir.

'LAMENTO TRANCE' - ANIMALEJA

La canción explora los golpes del alegre en el bullerengue, pero crea un trance particular de este ritmo tradicional del caribe colombiano por medio de elementos electrónicos como los sintetizadores y sus respectivos procesos de síntesis, además de la exploración y creación rítmica a través de una MPC.

'LA DESCONEXIÓN' - MÚSICA PARA PERROS

Tiene composiciones hechas alrededor de un ensamble rock con distorsiones y gritos, sin embargo, tiene un sano equilibrio de texturas añadiendo arreglos de sintetizadores, guitarras acústicas y samples.

'NO HAY ESPACIO EN EL CIELO' - CIONICO

La canción tiene un beat de batería firme y sólido durante toda la canción y cuenta con un coro fácil de cantar por multitudes. Las guitarras son agresivas y distorsionadas, expresando así la ira de la impotencia. Por su parte, el bajo, explora elementos funk. Es un viaje sonoro de rock, música industrial, trance y jungle.

'+18' - SEPPE Y GAMA y KEVIN ROLDÁN

Hace parte de las nuevas propuestas que el dúo barranquillero está presentando y que los sigue posicionando dentro del género urbano. La fusión en esta canción se destaca por mezclar perfectamente los sonidos y sellos característicos de "los nenes de Quilla" y el rey de Cali.

'TODO' - MORELLI

Es la canción perfecta para dedicar a esa persona especial que llena los días de color y brillo con su presencia, así lo dejó en claro en este nuevo tema: “Que me falte todo, pero no me faltes tú, todo lo tengo mami si estas tú”.

'EL TOQUE DE MIDAS' - J ÁLVAREZ

El artista sigue demostrando la fidelidad de sus seguidores con su música, al hacerlos parte de este gran proyecto con nuevos temas que siguen marcando fuertemente las raíces del reggaetón clásico con beats frescos y letras extraordinarias.

'LA SANTA' - VALERY RÍOS

Cuenta con la producción del reconocido Georgy Parra, de Salvaje Music, quien sumó todos los ingredientes del género popular colombiano para crear el sonido perfecto para la extraordinaria voz de Valery. La canción fue escrita por Ciro Quiñones, intérprete de “Justo ahora”, éxito en compañía de Yeison Jiménez.

'RUMBA BUENA' - TENO EL MELÓDICO

Ha tenido la oportunidad de grabar con grandes artistas de la industria musical y ahora se encuentra promocionando su más reciente trabajo discográfico 'Veinte Twenty' el cual lanzó como artista independiente.

'FINO' - LLANE

Sale en conjunto con el álbum y viene acompañado por su video oficial, dirigido por Juan Felipe Zuleta y grabado en México, en el que vemos a ambos -Llane y Danny Ocean inventando una máquina del tiempo para poder regresar al pasado a buscar a esa dama que aún lo cautiva.