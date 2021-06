Dale play a tu lista de reproducción: los lanzamientos musicales volvieron más recargados que nunca

No te pierdas los lanzamientos musicales que algunos artistas colombianos e internacionales ha preparado para que disfrutes en compañía de tu persona favorita y pases un rato agradable que atesorarás por siempre en tu memoria.

'OTRO FILI'- J BALVIN FT. JAY WHEELER

Continuando con el impulso, J Balvin se asocia con el artista puertorriqueño Jay Wheeler para la nueva canción y el vídeo 'Otro Fili' lanzados hoy. El tema muestra a Balvin adentrándose en el mundo de Wheeler y es el resultado de que el colombiano se pusiera en contacto con su compañero para colaborar en una balada desgarradora después de escuchar inicialmente su música.

'FUMETEO'- FEID

Creado con la experiencia de una discoteca en mente, la canción es un perreo perfecto para el verano. Tiene una esencia de la "vieja escuela" en la letra, combinado con la vibra de club nocturno e incorpora coros hechos especialmente para que las mujeres bailen y los hombres disfruten del momento. La guitarra es la principal protagonista una vez que presionas play, con una progresión de acordes que este cantante colombiano desarrolló mientras tocaba una vieja guitarra.

'MALAS YERBAS'- MARC SEGUÍ FT. DON PATRICIO

El cantante vuelve con este nuevo tema veraniego, lleno del flow más ingenioso y bailongo; un sencillo con el que ambos pretenden conquistar el estío. Un tema pegadizo en el que los estilos de ambos artistas congenian a la perfección.

'DOCE'- BLACKIE Y LOIS

Los artistas están listos para crear más música y seguir sembrando el camino en su carrera musical. Creciendo y desarrollando su lado como compositores, productores de sus propias canciones y también para otros artistas como Bad Bunny, Alex Sensation, Farruko y Chyno, entre otros. Sin duda este dúo caraqueño, seguirá dando muestra de todo su talento y muy pronto nos sorprenderá con más música nueva y mucho flow. Talento de Venezuela para el mundo.

'EL GAME'- JEREMY KING

Es una canción que habla del estilo de vida de los artistas en donde el buen vestir, los lujos y las mujeres bellas hace parte de su cotidianidad. Siempre dejando huella en cada una de sus composiciones, Jeremy sigue consagrándose como una de las nuevas promesas del reguetón colombiano trabajando fuertemente por llegar a la cima de la música urbana con canciones pegajosas y letras creativas.

'EVERYTIME I CRY'- AVA MAX

Dejando su huella como una de las artistas femeninas con más reproducciones en el mundo, el sencillo anterior de Ava 'My Head & My Heart' arrasó en las listas de éxitos tras su lanzamiento, acumuló más de 401 millones de streams globales y se disparó al Top 15 en la radio pop de Estados Unidos.

'ANIMALES'- GARCIÁN

La canción fue producida por Andrés Makenzy miembro de la banda bogotana Los Makenzy, grabada por Antonio SuÁrez de Árbol Naranja y busca poner en primer plano a los pequeños rituales que hacen una sexualidad completa. Una invitación a disfrutar plenamente, dándole lugar a jugar con todos los sentidos y a la imaginación para poder relacionarse con el placer del otro, es una invitación sobre disfrutar del otro sin ataduras y entender nuestros cuerpos.

'CORNETTAZOS VOL. 2'- CORNETTO

Cornetto contó con el remix oficial de la popular canción 'Tusa',de la cantante colombiana Karol G, uno de los himnos de la música latina más relevantes en los últimos años. “Para mí es un honor y un sueño hecho realidad poder ponerle mi toque musical a un éxito como Tusa de Karol G, una mujer a quien admiro y respeto”, comentó Cornetto.

'HAMACA'- LÉRICA FT.EBRATT Y BERET

El afamado dúo español Lérica, regresa a las bocinas colombianas con un tema tan esperado como innovador para estas vacaciones de verano. Se trata de 'Hamaca', una canción junto al también español Beret, y al popular samario Lalo Ebratt.

'BÁILAME EN LOS BESOS'- DYLAN FUENTES

La canción continúa mostrando a los fanáticos lo que sucede cuando las fuerzas incomparables de Fuentes y Daramola se combinan para crear algo que es singularmente representativo de ambas culturas. En un esfuerzo por incrementar aún más el poder de la canción, los artistas llamaron al exitoso Danny Ocean para que pusiera su toque especial en el tema. Con este lanzamiento, los fanáticos tienen una idea de lo que pueden esperar en 'Arena' y también ven lo que le espera a Fuentes en el futuro.

'AGUA'- CRISSY Z

El video muestra esa dualidad que tienen las personas al tomar decisiones, al evolucionar o al dejar atrás cosas. Muestra las dos caras de esa relación de dependencia: una más ignorante e idílica que convive y ama su relación con el agua; otra más enfadada o empoderada representada dentro del pozo, siendo este el momento en el que reniega del agua y lucha contra esta.

'CLOUDY DAY'- TONES AND I

Inicialmente sentó las bases para 'Welcome To The Madhouse', el año pasado con el lanzamiento de 'Fly Away', una composición poética y poderosa que ha acumulado más de 190 millones de reproducciones, además, Tones And I entregando interpretaciones de la canción Jimmy Kimmel Live! , y The Ellen DeGeneres Show.

'GRAN AGUACERO DE AMOR EN VIVO LADO A'- MOISÉS ANGULO

Esta canción es una versión que muestra la esencia alegre del artista y el amplio despliegue artístico sobre tarima, dándole total protagonismo al mensaje inspirador y de amor abundante con la que el intérprete quiere contribuir al crecimiento emocional de su público.

'CINCO A CERO'- TIMO

La canción habla de un chico que está interesado en una chica pero ella tiene novio. Sin embargo, ella también está interesada y siente curiosidad. Esta canción es para que ella se de cuenta que estaría mejor sin su novio y más feliz en este nuevo romance.