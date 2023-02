Blondie y Cut Copy: Las bandas se unen para realizar un concierto en marzo 2023

La noche del 22 de marzo será histórica en una velada en vivo de culto y leyenda con los íconos del new wave del punk, Blondie y una figura del synth pop de los 2000, Cut Copy. La Carpa Las Américas de Bogotá iniciará la celebración de los distintos grupos con un concierto imperdible en Colombia: Blondie y Cut Copy en vivo.

Debbie Harry , Chris Stein y compañía harán su debut en Colombia casi cuarenta años después de darle forma a una de las bandas más influyentes de finales de los 70. Blondie no solo hizo parte del tsunami punk de Nueva York sino también se convirtieron en íconos de la transformación: funk, disco, rap, new wave y pop fueron algunos de los géneros con los que experimentaron en más de diez discos.

'Lights & Music' y 'Hearts on Fire' son dos piezas de baile fundamentales para entender las primeras décadas del nuevo milenio. Cut Copy hicieron parte de un estallido australiano de electrónica bailable que se ha paseado con elegancia en los festivales más importantes del mundo, su turno en Colombia fue para el FEP2014 en el marco de su housero Free Your Mind. El proyecto de Dan Withford le dará un remate apoteósico al Concierto de Inauguración con el espíritu fiestero de Un Mundo Distinto.

Blondie, miembros del Rock & Roll Hall of Fame, y Cut Copy, una banda de culto de la electrónica bailable, estarán juntos el 22 de marzo en la Carpa las Américas de Bogotá en una combinación única, legendaria, punk, electrónica.

¿Quiénes son los Cut Copy?

La agrupación comenzó en 2001 como un proyecto de Dan Whitford, DJ y diseñador gráfico. Whitford lanzó el sencillo '1981' y I Thought of Numbers' para el Extended Play reclutó a Tim Hoey, Mitchell Scott y Bennett Foddy en 2003 para formar parte de la banda. En 2004 Cut Copy lanzaron su LP o disco de larga duración, 'Bright Like Neon Love'. El álbum fue escrito y producido por Dan Whitford.

En el año 2005 realizaron su primer gira y se presentaron en Londres, New York y Los Ángeles. Luego, se unieron a Franz Ferdinand, Junior Senior, Bloc Party, y Mylo, entre otros, para realizar su gira internacional donde atrajeron un alrededor de 50.000 personas.