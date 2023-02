RBD en concierto: Profesora se viraliza por llorar frente a sus alumnos tras quedarse sin boletos

Desde que la banda de pop mexicana RBD anunció su regreso a los escenarios con su gira 'Soy Rebelde World Tour 2023’, los fanáticos han revolucionado las plataformas digitales, pues mientras unos expresan su inconformidad porque la agrupación por el momento solo se presentará en Brasil, México y Estados Unidos; otros lamentan el hecho de quedarse sin boletos debido a la alta demanda de tiquetes.

Este es el caso de una profesora de Monterrey, México, que se volvió viral en las redes sociales luego de aparecer en un video de Tik Tok llorando por no poder comparar las boletas para ver a sus artistas favoritos, que no se presentan en la tarima desde hace más de 10 años. La grabación ya ha sido replicada en diferentes portales y ha causado todo tipo de reacciones entre los internautas.

Mira también: Fanática de RBD hizo fila durante dos días para comprar entradas y su tarjeta fue rechazada

En las imágenes se logra ver el momento exacto en el que la docente permanece agachada en uno de los salones de lo que parece ser un jardín, mientras los alumnos continúan con sus actividades. "Llorando en el trabajo porque no alcanzamos boletos para RBD”, es el mensaje que acompaña al video, que ya recoge en Twitter más de 2 mil reproducciones y en Tik Tok más de 120 mil 'Me gusta'.

No te pierdas: Gira de RBD aumenta la expectativa tras posibles fechas de concierto en Medellín

En redes se han leído comentarios como: "en mi caso es peor, a mi país no vendrán", "ahora sé que no solo a mí se me rompió el corazón", "que los niños vean que los adultos también lloramos", "me siento mejor... No fui la única, mis niños de sexto grado me echaron porras, pero ni así", "el niño: ¿puedo ir al baño maestra?", "hermanas del mismo dolor", entre otros mensajes.



¿RBD visitará otros países durante su gira?

En medio de una entrevista para el medio televisivo HOY, Dulce María dio a conocer las razones por las que no se abrieron fechas en más ciudades de América Latina. Según explicó, fue muy complicado que los integrantes de la banda organizaran horarios, de manera que sí tienen deseos de continuar con el tour en otros lugares donde la producción y la banda tuvieron gran acogida, pero deben estudiar muy bien la propuesta antes de emprender cualquier otra acción.

Publicidad