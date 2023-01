Fanática de RBD hizo fila durante dos días para comprar entradas y su tarjeta fue rechazada

Desde que el grupo de pop RBD anunció su regreso a los escenarios, los usuarios han compartido un sin fin de historias recordando a la agrupación mexicana que marcó a toda una generación. Recientemente se conoció el caso de una joven que soportó una fila de dos días para comprar los boletos y ver al grupo musical; sin embargo, se llevó una triste noticia.

La joven fue identificada como Karla Silva, quien contó al medio Telediario todo lo que tuvo que atravesar para conseguir un cupo para el concierto en la preventa del 26 de enero. En el en vivo se observa cómo llora desconsoladamente luego de haber visto cómo su tarjeta no fue leída, por lo que cada vez veía más lejana la posibilidad de cumplir su sueño.

“El dinero si lo traigo, hice tiempo, sacrificios, pase frío y no pude comprar mis boletos”, comentó Silva. Asimismo, señaló que le pidió a varias personas que estaban haciendo fila que le prestaran dinero para poder pagar el valor de la entrada ya que no quería perder su cupo y tampoco llevaba efectivo a la mano.

Fue así como se topó a una rebelde identificada como Leslie, que iba en compañía de su abuelo. De un momento a otro, el hombre se acercó a Karla y compró su boleto, gesto que fue aplaudido por múltiples internautas a través de las plataformas digitales.

“Es que teníamos dos tarjetas para ver con cual podíamos comprar, y nos sobraba una. La vimos sufrir, entonces pues apoyarla”, señaló Leslie.