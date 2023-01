Gira de RBD aumenta la expectativa tras posibles fechas de concierto en Medellín

Quedan algunos meses para que la agrupación mexicana, 'RBD' nuevamente interprete sus éxitos musicales que acompañaron durante muchos años a los seguidores de la novela que tuvo fecha de lanzamiento en el año 2004.

Tras la novedad de su regreso y el anuncio de nuevas fechas y países que recibirán al 'Soy Rebelde Tour', los colombianos quedaron con la ilusión de ver nuevamente a Anahí Puente, Dulce María Espinosa, Maite Perroni, Christipher Uckermann y Christian Chávez. Aunque la agrupación no ha confirmado si esto es definitivo, los rumores apuntarían a que en poco tiempo se conocería el calendario de su visita.

Uno de los encargados de dar un parte de aliento fue el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien en medio de una rueda de prensa aseguró que los trámites avanzan para que la banda que nació en el 'El Elite Way School' visite nuevamente a Colombia.

Quintero expuso que este proceso se está realizando desde la administración municipal, con una estrategia para impulsar el turismo de la ciudad y así realizarla en diferentes temporadas como: la Feria de Las Flores o la época navideña.

Durante el acto informativo, Quintero manifestó que: "Estamos en negociaciones y esperamos pronto dar resultados", ante las declaraciones, el alcalde de la capital antioqueña aseguró también que faltaría una firma para oficializar el concierto.

Esta no es la primera vez que Daniel Quintero emociona a los colombianos, pues en otra ocasión, el mandatario de la la 'Ciudad de la eterna primavera' publicó un trino con la frase: "Y soy rebelde…", en la misma línea de supuestas pistas, los usuarios de Twitter tomaron como señal una fotografía del alcalde, quien llegó a una reunión vestido de camisa blanca y corbata roja al mejor estilo del uniforme escolar de 'Rebelde'.

La expectativa también se ha dado con el pronunciamiento de Karol G , quien también reaccionó al anuncio de la gira con un post en Twitter donde escribió: "Haciendo mi respectiva llamada para que RBD vaya a Colombia 🙄🤞". Con esta publicación de la cantante paisa, su colega y amiga Anahí Puente no dudó en responderle con: "¡TE AMO!"

Haciendo mi respectiva llamada para que RBD vaya a Colombia 🥺🤞🏽✨✨✨ — LABICHOTA (@karolg) January 21, 2023