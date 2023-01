Britney Spears se molesta con sus fans por alertar a la policía: "han invadido mi privacidad"

Britney Spears decidió cortar todo tipo de lazos con los integrantes de su familia, dado que para ella es muy importante poder recuperar su vida, luego de pasar más de una década sujeta a todo lo que su papá quisiera.

Aunque ya es algo común por parte de Britney desaparecer de sus redes sociales, esta vez sus fanáticos decidieron asegurarse de que ella estaba realmente bien y pidieron ayuda a las autoridades para que fueran a verificar cómo se encontraba su cantante favorita.

La intérprete de 'Gimme more' denunció en su cuenta de Twitter la situación que vivió cuando la policia llegó a su puerta por un llamado de sus fanáticos quienes llamaron preocupados por el bienestar de su artista: "Amo y adoro a mis fans, pero esta vez las cosas han ido demasiado lejos y han invadido mi privacidad"

"Me sentí como si me estuvieran engañando y acosando una vez que el incidente llegó a las noticias y los medios me retrataron una vez más de manera pobre e injusta… Espero sinceramente que el público y mis fans, por quienes tanto me preocupo, puedan respetar mi privacidad en el futuro", concluyó Spears.

Esto también pasó luego de que sus seguidores aseguraran que algo estaba ocurriendo con el esposo de Spears, Sam Asghari, con quien se casó en junio de 2022 en una boda muy pequeña, donde asistieron sus amigas, Selena Gomez, Paris Hilton, entre otras.

Un oficial del departamento de policía de Ventura County informó también sobre la situación, aclarando que se habían acercado a la casa de la pareja y que los dos se encontraban bien, sin embargo, no quiso dar detalles de cuántas llamadas recibió por parte de los fans de Britney.

Jamie Spears habló de la situación con 'Daily Mail', donde aseguró que todo lo que hizo fue por el bien de su hija y para que ella pudiera seguir siendo parte de la vida de sus dos hijos, luego de divorcio con Kevin Federline, sin embargo, la cantante tiene una postura totalmente diferente.