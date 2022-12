Debbie Harry sobrevivió a un encuentro con Ted Bundy

La cantante del grupo Blondie, Debbie Harry, sobrevivió a un encuentro con el asesino en serie Ted Bundy -quien confesó haber acabado con la vida de más de 30 mujeres- antes de saltar a la fama durante una madrugada en la que no conseguía encontrar un taxi para llegar a casa.

"Eran las 2 o 3 de la madrugada y no podía encontrar un taxi. Un coche no paraba de acercárseme, se ofrecía a llevarme, así que acabé aceptando. Una vez dentro del coche, me di cuenta de que no había manillas por la parte de dentro, lo que me puso en guardia. No sé cómo lo logré, pero conseguí sacar la mano a través de la ventanilla y abrir la puerta desde fuera", reveló la intérprete al periódico The Sunday Telegraph.

La intuición de Debbie le permitió saltar del coche en marcha cuando el conductor dio un volantazo al intentar impedirle que abriera la puerta. Pero la mayor sorpresa para la cantante, quien no dio demasiada importancia a lo sucedido en un principio, llegó semanas después cuando reconoció la fotografía del hombre que había intentando secuestrarla en las noticias: Ted Bundy.

"Siempre digo que fue mi instinto el que me salvó", añadió.