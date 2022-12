The Carnabys se declaran fans de la cantante de Blondie

Lo que cuenta es el espíritu y no la edad. Que se lo digan si no a la cantante del emblemático grupo de los 70' Blondie, Debbie Harry, quien a sus 69 años supo ganarse el afecto y la admiración de los jóvenes roqueros de The Carnabys -Jack Mercer, Ben Gittins, Frankie Connolly, Mike Delizo y James Morgan-, que hicieron de teloneros de Blondie en cinco ocasiones.

Publicidad

"Debbie Harry fue muy maja, muy divertida. Un encanto", contó Jack a la agencia BANG Showbiz.

A lo que Frankie añadió: "¡Sí! Aún está muy bien a sus 69 años. Bueno, no es un secreto si te digo que trató de besarme varias veces".

"La primera vez que la vimos, fue, guau. Estábamos todos esperando el apretón de manos, pero llegó Frankie no sé de dónde y le dio dos besos. A ella se le vio algo nerviosa. No sabíamos cómo se lo iba a tomar, pero fue genial, y la llegamos a conocer muy bien".

Sin ir más lejos, fue Debbie quien ayudó al cantante a superar una dolencia en sus cuerdas vocales con un spray y un té especial.

Publicidad

"Me levanté el día del concierto en Milán sin voz. No podía ni hablar. Traté de calentar un poco las cuerdas en la ducha, usé vapor y eso, pero nada. Solo me ayudó un té especial que Debbie sacó de su cajón. Me dio dos y una jarra de miel, y un spray para la garganta. Se comportó genial".

Por: Bang Showbiz