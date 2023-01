Foo Fighters vuelve a Colombia para presentarse en el Estadio El Campín

Los Foo Fighters han reafirmado repetidamente su estatus como la última gran banda estadounidense de estadio/arena de rock durante casi 25 años.

Sus shows en vivo son legendarias maratones de rock n roll que, normalmente, superan la marca de tres horas y continúan elevando millones de voces al unísono de canciones como "Everlong", "Monkeywrench", "My Hero", "Learn To Fly", "All My Life", "Times Like These", "Best of You", "The Pretender", "Walk", "Rope", "These Days" y más canciones de su catálogo conformado por nueve álbumes que se han vendido por miles de millones en el mundo entero.

Publicidad

Su más reciente placa musical, "Concrete and Gold", se lanzó en el otoño de 2016, y al instante agregó dos éxitos más al desfile de favoritos de la multitud, "Run" y "The Sky is a Neighborhood".

Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett y Rami Jaffee están listos para pisar por segunda vez en su historia el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, esta vez el 1 de octubre y acompañados de dos grandes bandas de rock, Weezer y Tenacious D.

Weezer es una banda estadounidense de rock alternativo formada en Los Ángeles en 1992. Actualmente están conformados por Rivers Cuomo (vocalista principal y guitarra principal), Brian Bell (guitarra rítmica, teclados y coros), Scott Shriner (bajo eléctrico y coros) y Patrick Wilson (batería y coros). Durante su carrera han editado diez álbumes de estudio, seis EPs y un DVD.

Tenacious D es un dúo estadounidense de rock y comedia formado en Los Ángeles, California, en 1994. Fue fundado por los actores Jack Black y Kyle Gass, que formaban parte de la compañía de teatro The Actors "Gang en ese momento. Han aparecido en numerosos videos musicales de otras bandas, incluyendo "Learn to Fly" de Foo Fighters, "Push" de Dio, y "Photograph" de Weezer. Black ha aparecido solo en muchos videos musicales, incluido un cameo junto a Dave Grohl en el video musical de la canción de Eagles of Death Metal "I Want You So Hard (Boy"s Bad News)", junto a Grohl nuevamente en el video musical de "Low" de Foo Fighters, un cameo en el video musical de la canción "Sexx Laws" de Beck, y el video de "Humility" de Gorillaz.

Publicidad

Las entradas estarán disponibles en una venta anticipada exclusiva para clientes de los Bancos Aval desde el 27 de marzo a las 10am hasta el 29 de marzo a las 10pm, la venta general será a partir del 30 de marzo a las 10:00 am a través de www.eticket.co (solo tarjetas de crédito) y en el centro de atención de llamadas de Eticket (+ 57-1-794 -09-00), y en las tiendas Jumbo de todo el país (Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali).

Ubicación

Publicidad

Precios de la boletería

Publicidad

Mira también:

Conoce los horarios por días del Festival Estéreo Picnic 2019 Todo listo para el concierto de Slash en Colombia Estos son los conciertos, hasta el momento, confirmados en Colombia para 2019 .