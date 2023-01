Razones para no perderse el concierto de Foo Fighters en Colombia

Millones de fanáticos lo corroboran y en esta ocasión el espectáculo tendrá dimensiones épicas que serán la excusa perfecta para entender por qué no debe perderse este concierto el próximo 1 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá.

Rocanrol x 3

La principal razón y la más evidente es que no solo va a tocar la banda más importante del rock alternativo actual, sino que, en la misma tarima, el mismo día, podremos corear también al ritmo de la histórica Weezer y reír con las irreverencias de Tenacious D. Será un espectáculo por partida triple que no solo traerá uno de los mejores shows musicales del planeta, sino que dejará de qué hablar por mucho tiempo a los asistentes capitalinos.

Una experiencia llena de sorpresas

Ya sea porque dan en el clavo con los covers, porque traen alguna estrella invitada o porque permiten que el público se suba a tocar con ellos, lo cierto es que Foo Fighters, Weezer y The D iluminarán la capital con música, emociones y sorpresas memorables.

Dave Grohl y Jack Black

Aunque todos amamos las tres agrupaciones y sabemos que sus miembros son capos en lo que hacen, no es secreto que dos de las mayores atracciones ese día serán Dave Grohl (Nirvana, Queens Of The Stone Age, Them Crooked Vultures, entre otros) y Jack Black (School of Rock, The Pick Of Destiny, Kung Fu Panda). Colaborando juntos en una amistad duradera, ambos frontmen son reconocidos mundialmente por su talento musical, su carisma y su energía a la hora de apoderarse de una tarima, o una cámara…

Un concierto para la familia

No se asusten porque ven la palabra rock, la verdad es que este espectáculo está pensado para todos los miembros de la familia y por eso menores de edad podrán ingresar ese día al estadio para ver la que seguro será una de las experiencias más alucinantes de su vida. En esta ocasión, Ocesa Colombia hizo una gran apuesta para poder permitir el ingreso de menores de edad lo que claramente permitirá la transmisión del rock a otras generaciones y haciendo que el rock perdure.

El acceso a menores de edad estará autorizado de la siguiente manera:

Edad mínima 12 años, para Cancha especial y Cancha preferencial; 7 años para todas las otras localidades de graderías. Todo menor de 14 años debe ir acompañado con de adulto responsable.

Repertorio para rato

Siquiera empezar a hablar de Foo Fighters ya es razón para empezar a quedarse sin voz, y es que el repertorio de estas leyendas es tan amplio que un show no es suficiente para compilar 9 discos de estudio y miles de horas de rock a cuestas. Grohl y su familia tienen uno de los catálogos musicales más grandes y exitosos de todos los tiempos. Con canciones presentes en todos los principales charts a nivel global (muchas veces con distintas canciones), Foo Fighters cuenta además con un total de 21 canciones top 40 en Reino Unido y 10 éxitos en el Billboard Hot 100 desde 1995.

No hay accidente o razón alguna para detener o cancelar el show

A diferencia de décadas pasadas en las que las bandas en cualquier momento podían cancelar el show por mil motivos diferentes y ajenos a la organización, podemos tener la plena seguridad de que el espectáculo se llevará a cabo porque es organizado por OCESA, y si hay algún accidente con alguno de los miembros –partirse una pierna, por ejemplo– tampoco habrá lío…

Dato curioso: En junio de 2015, durante un concierto en Suecia, Dave Grohl sufrió una caída que lesionó fuertemente su tobillo y que, tras recibir primeros auxilios, no le impidió continuar el show. Aunque con evidente dolor, la banda no le dio demasiadas largas y retomó con Grohl sentado en un trono y con férula, momento que se convirtió en uno de los hitos del rock moderno.

Logística

La locación para este espectáculo debía ser de la magnitud de una tripleta de este calibre, por eso el mejor lugar para hacerlo es el corazón de Bogotá: el Estadio El Campín. Con la experiencia en organización de espectáculos que tiene OCESA en su haber, este augura ser el show más importante del año en la capital, además de contar con los equipos de seguridad y logística más capacitados, la tecnología, la organización y el servicio siempre serán parte de la experiencia que este tipo de espectáculos deben ofrecer al público. El sitio contará con parqueaderos aledaños, ingresos rápidos y eficientes, además de las medidas para que el público de todas las edades pueda disfrutar.

Son leyendas vivas de la música

Le guste o no alguna de las bandas, es innegable que ese día Bogotá albergará varios equipos con miembros legendarios, desde la producción y el sonido, hasta reconocidos instrumentistas que forman en las filas de estas inmensas bandas. Sin importar si usted es amante de este u otro tipo de género musical, lo cierto es que el 01 de octubre Bogotá será sede de la cita rockera más grande que haya visto en un solo concierto y todos están invitados a hacer parte en el Estadio El Campín de esta leyenda.

