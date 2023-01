¡Cinco razones para ver a los Foo Fighters por segunda vez en Colombia!

El primero de octubre de 2019 los Foo Fighters regresarán a Colombia y esta vez tocarán al lado de Weezer y Tenaciosus D, en lo que será el mejor espectáculo de rock que la capital colombiana podrá presenciar en vivo este año.

Pero ¿Cuáles son las razones para no perderse este gran concierto?

Publicidad

Uno: sus shows siempre tienen sorpresas

Ya sea porque tocan algún cover, invitan a algún músico que esté en la ciudad al escenario o simplemente porque en más de una ocasión han cedido sus instrumentos y micrófonos a algún fanático entre el público, casi siempre sus shows cuentan con una sorpresa memorable.

Dos: no decepcionan a su público

Foo Fighters no se detienen ante nada ni ante nadie para cumplirle a sus fans.

Publicidad

En junio de 2015, durante un concierto en Suecia, Dave Grohl sufrió una caída que lesionó fuertemente su tobillo y que tras recibir primeros auxilios no le impidió continuar con su show entre gritos y alaridos de dolor. Aunque el tour se suspendería por unas semanas, la banda no le dio demasiadas largas y retomó con Grohl sentado en un trono y con férula, en lo que se convirtió en uno de los hitos del rock moderno.

Tres: los Foo son la memoria viva del rock moderno

Publicidad

Entre sus integrantes, los Foo Fighters suman una cantidad considerable de participaciones memorables en la historia de la música, ya sea por la participación en Nirvana de Grohl y Pat Smear, o por las colaboraciones de sus miembros en Queens Of The Stone Age, Lieutenant, Sunny Day Real State, Germs, Paul McCartney, Them Crooked Vultures, entre muchas. Estamos hablando de leyendas vivas de la música.

Publicidad

Cuatro: son una banda de récords

Los Foo Fighters tienen en su haber muchos récords asombrosos e interesantes, pero nada dice más del impacto de esta banda que la iniciativa de 1000 músicos de la ciudad italiana de Cesena que en 2015 interpretaron ‘Learn To Fly’, para llamar la atención de la banda e invitarlos a montar una fecha en su ciudad. Cabe anotar que la iniciativa fue todo un éxito y ese mismo año tocaron por primera vez en la ciudad.

Cinco: su repertorio

Hablar de un concierto de Foo Fighters es prepararse para quedar sin voz. Los Foo tienen uno de los catálogos más grandes y reconocibles de éxitos musicales de todos los tiempos. Con canciones presentes en todos los conteos de canciones exitosas de todos los tiempos (muchas veces con distintas canciones), Foo Fighters cuentan además con un total de 21 canciones top 40"s en Reino Unido y 10 éxitos en el Billboard Hot 100 desde 1995 hasta nuestros días para divertir a cualquier generación.

Publicidad

Tienen 9 discos encima.

Además, Ocesa Colombia hizo una gran apuesta para poder permitir el ingreso de menores de edad.

Publicidad

El acceso a menores de edad estará autorizado de la siguiente manera:

Edad mínima de ingreso: 12 años para cancha especia y preferencia y 7 años para todas las localidades de graderías. Cabe señalar que todo menor de 14 años debe ir con acompañante.

Publicidad

Mira también: