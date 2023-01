Estos son los conciertos, hasta el momento, confirmados en Colombia para 2019

Artistas internacionales de gran renombre visitarán nuestro país en 2019 en conciertos privados e importantes festivales y nosotros te los presentamos para que te programes y asistas.

Estos son los conciertos confirmados, hasta el momento, en Colombia para 2019.

Roberto Carlos

Roberto Carlos, el artista brasileño con más de 60 años de trayectoria, se presentará en Bogotá interpretando todos sus grandes éxitos y presentando sus nuevas canciones. El concierto será el 14 de noviembre en el Movistar Arena.

Rubén Blades

El artista panameño Rubén Blades celebrará los 50 años de su trayectoria musical con un concierto en Bogotá en el que lo acompañarán Roberto Delgado, director de la Salsa Big Band, Yuri Buenaventura y Monsieur Periné, informaron el pasado miércoles los organizadores.

Blades se presentará el próximo 15 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, donde interpretará algunos de sus éxitos, que se han convertido en "himnos bailables" de varias generaciones.

Franz Ferdinand e Interpol

Interpol y Franz Ferdinand tocarán juntos el martes 19 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá.

Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Foragino compartirán tarima con Alex Kapranos, Bob Hardy, Paul Thomson, Julian Corrie y Dino Bardot en una celebración de himnos contemporáneos y hits como “Take Me Out”, “Walk Away”, “Always Ascending”, “PDA”, “Obstacle” y “The Rover”.

Después de un show efervescente en el FEPX, Interpol vuelve a Colombia para retomar un idilio que han sellado con una fanaticada fiel a través de discos y conciertos. El trío fue fundamental para la elaboración de una escena que ha mantenido la esencia oscura, estridente y cruda de NYC; un trabajo que siguen manteniendo con el genial The Rover y su último EP A Fine Mess.

Keane

Una de las bandas inglesas más importantes de rock alternativo, regresa a Colombia luego de una década. El concierto será el miércoles 20 de noviembre en el Royal Center en Bogotá.

Keane está de regreso luego de más de 7 años de espera con un nuevo sencillo titulado "The way I feel", el primer corte que presenta la banda de su próximo álbum de estudio Cause and Effect, el cual estará disponible desde el próximo 20 de septiembre de este año.

Carlos Vives

¡Sí, es un hecho! #ConciertoParaNoSentarse significa un repertorio de éxitos tras éxitos; himnos y horas de canto incontrolable donde todo el público se convertirá en el coro más selecto de Carlos Vives en medio de un espectáculo único en donde estará permitido saltar, cantar, bailar, pero nunca sentarse.

Los próximos 29 y 30 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, Carlos Vives regresa a su segundo hogar luego de recorrer Colombia con la gira "Campaña Libertadora"; un tour que agotó boletería en todas las ciudades. Será un concierto para llenarse de emoción y sentimiento patrio con el género característico de Carlos Vives y que ha hecho sonar los patrones musicales del caribe por todo el mundo.

Norah Jones, una de las representantes más importantes del Jazz y Blues en el mundo, anuncia su tour por Latinoamérica y su regreso a Colombia el próximo 2 de diciembre en Bogotá.

El concierto será un show íntimo donde el jazz se apoderará del Movistar Arena con sus canciones más recordadas como ‘Don’t Know Why’, ‘Sunrise’ y ‘Come Away With Me’.

Knotfest Colombia

El 6 de diciembre de 2019 Bogotá volverá a ser el epicentro de los sonidos oscuros, los riffs rimbombantes, las cabezas sacudidas y el carnaval oscuro más desquiciado. Volverán los fanáticos de todo el continente para vivir el regreso de la única versión de Knotfest en Sudamérica.

