Hardwar, colombianos en el exterior luchando por abrirse camino en la industria musical

Hardwar es una de las revelaciones musicales de los últimos años. Su propuesta nació en el año 2005 cuando Diego Montoya empezó a grabar los demos de algunas de las canciones que tocan en la actualidad y se juntó con amigos de la música para darle forma a este proyecto que mezcla sonidos del punk con synth pop y música indie de los 90s. No por nada, algunas de sus influencias musicales son The Cure, Joy Division, The Smiths, New Order y Depeche Mode.

"Tenemos raíces punk, eso se nota en las guitarras con overdrive, pero le damos toques de baterías secuenciadas y sintetizadores. Mucha melodía y la influencia pop de los Beatles", comenta la agrupación.

Hardwar es una ciudad de la India que es la puerta de los Himalayas. El mensaje que el grupo quiere dar a través de sus canciones es ser la puerta o la entrada al tesoro innato que sus integrantes tienen adentro. También suena como Hardware, pues una de sus más grandes pasiones es experimentar con sonidos de computador y sintetizadores.

Hardwar tiene la particularidad de tener dos casas. San Diego, CA y Medellín. En California está Juan (Acme, Indigna) y Shane. En Medellín Jhonatan (Radheya) y Kano (la xno, TomSawyer) y Diego (Tomsawyer, Radheya, Counterblast).

Este proyecto le canta experiencias reales por las que sus integrantes han pasado y que de una u otra manera las demás personas pueden sentirse identificadas.

"A través de nuestra música queremos enviar un mensaje a los que están buscando respuestas a las preguntas que a veces nos hacemos acerca de la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?". Nuestras canciones son positivas, de anhelos y sueños por cumplir, de crecimiento personal y de todos los tipos de amor que los seres humanos experimentamos (pareja, hijos, amigos)," agrega la banda.

La banda está estrenando Ep. Recientemente, lanzaron "Átomo", producción de cinco canciones que ya está disponible en todas las plataformas digitales y en formato cassette.

Hardwar estará de gira por Colombia ofreciendo una serie de conciertos y presentando en vivo su novedosa propuesta musical. En Bogotá estarán el 18 de septiembre en Café León con Viva Belgrado de España y Quiet Fear de Los Ángeles, CA; Cali el 19 en Noise House con Satón de México, Vientre de Cali y otras bandas locales; y, finalmente, Medellín el 20 de septiembre en Gato x Liebre - La 33 con Satón, El Incendio más Grande, Volcán, Hipsum y la reunión de Radheya.

