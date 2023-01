¡Los famosos colombianos se transportaron a su infancia con Disney on Ice!

Los famosos colombianos se gozaron de principio a fin el show de Disney on Ice en compañía de sus hijos, además, nos contaron las mejores anécdotas con estos personajes animados y cuál de todos es su favorito.

¡Tú también puedes hacer parte de este espectáculo desde el 18 hasta el 28 julio en la Gran Carpa de las Américas!

Coge tus orejas de Mickey y prepárate para la más reciente experiencia de Disney On Ice, celebremos 100 años de magia en patines, acude a tu ciudad más cercana: Bogotá, Medellín o Cali. Déjate seducir por un elenco de más de 50 inolvidables personajes Disney, con Mickey Mouse, el ratón más famoso del mundo como maestro de Ceremonias; el ícono fashion de Minnie Mouse, El Pato Donald, Goofy y muchas de las Princesas de Disney incluyendo a Jasmine, La Cenicienta, Rapunzel, Ariel, Blancanieves y Tiana. Revive la magia de Frozen: UNA AVENTURA CONGELADA con Anna, Elsa y el divertidísimo muñeco de nieve Olaf quienes descubren que el verdadero amor es la magia más grande de todas.

Canta en familia más de 30 inolvidables canciones, incluyendo las favoritas como "Let It Go", "You’ve Got a Friend in Me" y "Hakuna Matata". Emociónate con los únicos e inolvidables momentos de El Rey León, Toy Story y Buscando a Nemo, de Disney ? Pixar, La bella y la bestia, Aladdin y más, dejándote a ti y a tus seres más queridos cautivados con recuerdos que “llevarán por siempre en su corazón”.

Caracol Televisión estará presente con un divertido desafío:

En el marco de los 100 años del show Disney On Ice, se realizará una activación de marca para niños invitados a que vivan el Desafío On Ice. Se trata de un sistema que simula los movimientos de los niños en una pantalla por la cual, tendrán que saltar, agacharse y correr para sobrepasar obstáculos similares a los que los competidores tienen que atravesar, pero esta vez en el hielo. Habrá tres concursantes al tiempo. En esta activación se trata de unir un plan completamente familiar como lo es Disney On Ice con el producto más divertido en pantalla que hay en este momento como lo es Desafío Súper Regiones.

Si quiere más información sobre este mágico evento, ingresa aquí .

