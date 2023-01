Foo Fighters en Colombia: una lección de cómo hacer feliz a sus seguidores

Foo Fighters lo hizo, regresó a Colombia. Dave Grohl les cumplió la promesa a sus seguidores y le devolvió la fe a más de 30 miles de personas que se dieron cita en el estadio El Campín para cantar verdaderos himnos del rock.

No importaba que fuera martes y mucho menos que hiciera frío, la consigna era clara, ver a la banda de rock más importante de los últimos 20 años en Bogotá. Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear y Rami Jaffee calentaron el concierto con tan solo tres minutos en tarima, pues su show de apertura fue "All my life", una explosión de energía que dejaba claro que iba a ser una noche cargada de clásicos. Y así lo fue porque acto seguido sonaron "Learn to Fly" y "The Pretender", dos joyas que catapultaron la carrera de la banda.

Uno de los momentos especiales que se vivieron en la noche del martes fue cuando Dave Grohl recordó su concierto de 2015 en Bogotá en donde se quedó sin sonido mientras interpretaba la canción "My Hero" y rememoró este instante con una versión doble para satisfacer a su público. Otros temas que desataron euforia en los asistentes al concierto fueron "Time Like These", "Monkey Wrench", "Wheels" y las del cierre "Best of You", "Big Me", "This is a Call" y "Everlong". También hubo espacio para temas más recientes, pero no menos importantes como "Run", "The Sky Is a Neighborhood", "These Days" y "Walk" que a la fecha ya se han convertido en canciones indispensables en los conciertos de los Foo.

Los dos invitados de la noche, Weezer y Tenacious D debutaban en Colombia y lo hicieron ante más de 30 mil personas y en estadio. Sin duda, una fecha que ni ellos ni el público van a olvidar. Los primeros eran esperados hace muchos años y sus canciones ya son clásicos que se han escuchado por todo el mundo como "Hash Pipe", "Island in the Sun", "Pork and Beans", "Beverly Hill" y "Say It Ain´t So" por mencionar algunas. Por su parte, el dúo de rock estadounidense conformado por los actores Jack Black y Kyle Gass debutó en nuestro país con trece canciones llenas de rock y comedia.

Dave Grohl no escondió el cariño que tiene por Colombia y lo demostró en cada una de sus intervenciones dejando claro que el público latino es fiel, pasional y que pronto lo verán de vuelta con su banda en nuestro país.

