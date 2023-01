Todo listo para el concierto de Slash en Colombia

Slash, una de las figuras más icónicas de las últimas décadas, guitarrista principal de Guns N" Roses desde hace 34 años, fundador de varios proyectos exitosos como Slash"s Snakepit y Velvet Revolver, actualmente está de regreso con Myles Kennedy & The Conspirators presentando su más reciente placa discográfica "Living the Dream" respaldada por una gran gira mundial que incluye nuestro país.

El concierto será el domingo 5 de mayo de 2019 en el Movistar Arena donde interpretará temas de su nuevo álbum y un repertorio de grandes clásicos junto a su actual banda conformada por Myles Kennedy (voz principal), Bren Fitz (batería), Todd Kerns (bajo) y Frank Sidoris (guitarra rítmica).

Publicidad

¡Sin duda alguna es uno de los conciertos imperdibles de este semestre!

Slash y Miles Kennedy & The Conspirators estará acompañada de una gran banda en capital colombiana: Blackberry Smoke.

Blackberry Smoke, se creó en Atlanta en 2000, es una de las agrupaciones más prominentes de la escena del rock sureño norteamericano. La banda se ha ganado una sólida reputación y una numerosa fanaticada gracias al trabajo constante en diecinueve años.

Publicidad

Charlie Starr (voz, guitarra), Richard Turner (bajo), Brit Turner (batería), Paul Jackson (guitarra) y Brandon Still (teclados) son un quinteto que destilan gota a gota rock sureño y country con claras influencias de The Allman Brothers Band, ZZ Top y Lynyrd Skynyrd, pero con toques modernos de blues, rock and roll y soul que les ha proporcionado un sonido sólido y contundente.

Seis trabajos discográficos en estudio, uno en vivo y un sin número de presentaciones en grandes festivales los convierten en un gran plus para ver el show de Slash en Bogotá.

Publicidad

Compra tus entradas acá.

Mira también:

Publicidad

Estos son los precios de las boletas para el concierto de Slash en Colombia El cantautor inglés Passenger llega por primera vez a Colombia .