El cantautor inglés Passenger llega por primera vez a Colombia

Mike Rosenberg, más conocido como Passenger y recordado por su éxito global "Let Her Go" se presentará por primera vez en Colombia en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán el próximo jueves 14 de marzo.

El cantautor de 34 años ha publicado ya 10 álbumes aclamados por la crítica, y ha girado sin parar por el mundo durante una década. Su último álbum de estudio, Runaway es el número 10 en su carrera y marca el inicio de su nueva gira, con espectáculos en Europa, Australia, Nueva Zelanda, Norteamérica y Sudamérica.

"Survivors" el sencillo más reciente de Passenger; ha logrado más de 4.3M de reproducciones en Spotify y su video oficial ha acumulado más de 4.8M vistas en menos de cinco meses.

La conexión de sus fans con las letras de sus canciones es algo realmente único. Únicamente armado de sí mismo y una guitarra, logra capturar completamente la atención de los asistentes, conozcan o no todas sus canciones. De la misma manera, acostumbra a hablar profundamente del significado de cada canción, así como de anécdotas de su vida, lo que lleva su presentación a un nivel muy íntimo.