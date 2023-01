Conoce el significado y cómo se escogió el afiche de Rock al Parque 2019

Ya inicia la celebración del Festival Rock al Parque. Idartes les entrega a los bogotanos la imagen oficial que se empezará a ver en distintos escenarios y plataformas comunicativas.

¿Lo has escuchado? ¿Lo has visto? Tal vez, aún, no; porque para hacerlo debes ponerte en modo retro y roquero. Pero te aseguramos que cuando lo hagas, una sensación inexplicable, fuerte, poderosa, retumbará en tu corazón. Tendrás ganas de sacar pecho y, como hace el gorila, darte golpes en éste, haciéndote sentir, mostrando tu orgullo por el festival de rock gratuito, al aire libre, más grande de Latinoamérica. Porque primero es bogotano, claro está; luego, colombiano y finalmente, es del mundo.

Veinticinco años... ¿Quiénes han tocado en él? ¿A quiénes hemos visto en esas tarimas? ¿Cuántas y cuáles canciones hemos cantado a todo pulmón? Soltamos un sentimiento nostálgico y emocionante, acompañado de recuerdos que nos hacen viajar en el tiempo. Así, con ese mismo sentimiento, recordando las sensaciones vividas en su adolescencia y la fuerza y el peso de 25 años de historia del festival en nuestra ciudad, es que Daniel Roa, diseñador del Idartes, encontró la inspiración para crear a este personaje que viene a representar el rock distrital, nacional y mundial. Cabe resaltar que la convocatoria se hizo de manera interna entre el equipo de diseñadores de Idartes.

"Me inspiré en los afiches de las películas de los años 50, donde monstruos como Godzila y King Kong agotaban taquillas y llenaban de gritos las salas de cine. Pero también, de colores y de nuevas estéticas y de las imágenes publicitarias que debían enamorar al público de estos gigantes. Así es Rock al Parque, un gigante de la música y un referente para todos los amantes del género".

La imagen del festival gira en torno a esos referentes. Un orgullo materializado en esa figura inmensa, poderosa, salvaje; pero también noble. Unos colores fríos, dramáticos, misteriosos; pero llamativos, contrastantes. Y una estética retro, ruidosa; pero diciente y narrativa. Al respecto Roa comenta:

"Utilicé una paleta limitada con preponderancia hacia los colores fríos para acentuar el dramatismo de la imagen. Los elementos cercanos al cómic y a la novela gráfica me ayudaron a encontrar ese toque fantástico y de terror que quería expresar, pero ligados a los sonidos del rock, es decir, a su fuerza, su potencia".

El afiche muestra la unión de la naturaleza y la ciudad. La primera está reflejada en el gorila; la segunda, en el contexto. ¿Nos identificamos con esa bestia gigante, gruñéndole al micrófono para que se amplifique su voz? La verdad sí. Presenciar a miles de personas cantando al unísono, expresando al máximo el sentimiento de libertad que significa este festival para el mundo, es como estar delante de esa bestia y escucharlo gruñir.

Complementan la imagen unos amplificadores y estuches para instrumentos llenos de calcomanías. Lo interesante es verlos cubiertos por unas raíces y plantas que pueden interpretarse como los orígenes del Festival, eso que lo nutre, que lo fija en nuestras mentes y corazones y mantiene intacto el orgullo que crece año a año.

Y, por último, con la intención de innovar en la forma de comunicar los 25 años del Festival, se creó un efecto de visión estereoscópica, que simula un efecto 3D, comúnmente usado en el cómic y en el cine, para enfatizar el concepto retro y lograr un elemento diferenciador para esta edición.

"Realizar la imagen para Rock al Parque es, para cualquier diseñador, una gran oportunidad. Hacer parte de él, entendiendo todo lo que el festival representa para esta ciudad, porque sin duda alguna es un orgullo capitalino, es emocionante y un logro personal y laboral. Al final, creo, y lo he pensado mucho últimamente, ese gorila soy yo gritándole al mundo mi orgullo y satisfacción".

Y es que ser parte del Festival, sin importar si es desde el diseño de la imagen, o desde el equipo que lo hace posible en el Idartes, o siendo uno de los miles de asistentes en el parque, te llena el alma de emoción, te hace vibrar con los sonidos del rock y se te hincha el pecho de aire para cantar, pero sobre todo, y después de 25 años de historia y transformación ciudadana, para gritarle al mundo el estridente orgullo que es Rock al Parque.

El próximo 10 de abril, Rock al Parque realizará el anuncio de los invitados internacionales.

