VAV estará por primera vez en Colombia con su gira 'Latin America Tour 2023 Subconscious'

Después de llegar a varios rincones de Latinoamérica en 2020 con su gira 'Grand America Tour', la agrupación surcoreana VAV se presentará en Colombia para dar un show sin precedentes a todos sus fanáticos.

Tras varios años de estar alejados de los escenarios debido a su enlistamiento en el servicio militar, se van a encontrar con sus seguidores, el domingo 17 de septiembre de 2023 en el Auditorio Mayor, en la ciudad de Bogotá.

La agrupación no solo interpretará grandes éxitos como 'Spotlight', 'Brotherhood', 'So in love' 'Give me more', sino también los nuevos temas de sus dos últimos trabajos discográficos como 'Made for two' y 'Subconscious' el cuál será lanzado el 12 de junio y será el protagonista del nuevo tour.

Las boletas de este evento, que llega a la ciudad gracias a To The Light Entertainment, la primera empresa colombiana en traer conciertos de K-pop al país, saldrán a la venta el próximo 9 de junio.

Las boletas VVVIP, VVIP y VIP Diamond incluyen Meet and Greet, sound check y más, para que los fans tengan la gran oportunidad de conocer de cerca a estas estrellas del K-POP.

Actualmente esta agrupación, que debutó en la escena musical en el año 2015 con el EP 'Under the Moonlight' y que se ha posicionado en el mercado internacional recibiendo muy buenas críticas y lo mejor el reconocimiento y el cariño del público a nivel mundial, se encuentra conformada por Ziu, Lou, Jacob, Ayno, ACE y St. Van.

El grupo conformado por seis chicos se caracteriza por mezclar ritmos que van desde el pop hasta el EDM y el electrodance. Siempre han sentido debilidad por combinar su música con los colores oscuros, sensuales y elegantes. A lo largo del tiempo han adquirido madurez en sus bailes y su sonido, cada vez haciendo de sus canciones temas perfectos para querer bailar con ellos.

VAV es uno de los muchos grupos que en su nombre ha utilizado un acrónimo para definirse a sí mismo. En este caso significa “Very Awesome Voices” que hace referencia a las increíbles voces que tienen cada uno de sus miembros, lo que les ha permitido conectar de mejor forma con los amantes del kpop a nivel internacional.