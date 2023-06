Estos lanzamientos de Maluma, Llane, Greeicy, Blessd y más artistas prometen ser éxitos totales

'COCO LOCO'- MALUMA

Una canción que presenta a Don Juan destilando dembow puro, flow urbano y sensualidad a través de su voz y letra, que incitará a las audiencias a mover las caderas al ritmo de la misma.

'YELIANA- CAPÍTULO 1'- GREEICY

Greeicy, una de las estrellas de pop femenino más queridas en la actualidad, ha inspirado a fanáticos de todo el mundo con su talento y carisma natural. Ahora, poniéndose en la piel de su poderoso alter ego Yeliana, se embarca en un nuevo viaje, presentando su doble sencillo 'Que Me Quiera-Lokita', los primeros cortes de lo que será su nuevo proyecto audiovisual.

'OJITOS ROJOS REMIX'- BLESSD

Este video se destaca por una estética visual pensada en impactar la audiencia que sigue a los artistas. A lo largo del video se encontrarán muchos momentos contundentes que nivel visual impactarán a toda la audiencia de este videoclip oficial.

'OBVIO'- LLANE

La sensación colombiana sin igual, Llane, hace un splash con su nuevo sencillo 'Obvio'. Junto con el video musical oficial marca el comienzo de una nueva y emocionante era. El nativo de Medellín está de regreso con este alegre sencillo pop donde reflexiona sobre los momentos íntimos de una relación.

'HASTA LA MADRE'- YEISON JIMÉNEZ Y PASABORDO

La canción fusiona las melodías del género regional con los sonidos populares contemporáneos que propone Pasabordo, la agrupación conformada por Gabo y Jhonatan. Este nuevo tema hace parte de un álbum de colaboraciones que prepara Yeison Jiménez y que será lanzado en los próximos meses.

'NO MODENY NO'- FARINA

La canción fue lanzada durante la transmisión de un Tik Tok Live donde la cantante muestra su habilidad para convertir letras en melodías dignas del Hip-Hop. El tema fue escrito por Farina junto a Alonso Rendón Franco y producido por Spanker. Siempre trabajando fuertemente por seguir destacando en la industria musical.

'PACTO DE OLVIDO'- ARELYS HENAO Y FANNY LU

Dos grandes exponentes de la Música en Colombia, con una extraordinaria trayectoria artística e innumerables reconocimientos y éxitos musicales, siendo merecedoras de recibir el cariño de su público en Colombia y el exterior, dejando siempre el nombre de su país en alto, unen su voces y gran talento para interpretar 'Pacto de Olvido', el resultado de un pacto de amigas, mujeres y artistas que se admiran y respetan mutuamente.

'LAS CARTAS REMIX'- KAMM Y NACHO

La canción se destaca por la fusión del distintivo estilo de Kamm con la experiencia de Nacho, líder y pionero de la industria musical urbana. Esta colaboración promete unas melodías románticas que, con el rap característico del venezolano, cautivará a los fanáticos en todo el mundo.

'CON LUJO DE DETALLES'- SIAM

Es una canción que relata la historia de una persona que sabe que su ex por más que busque su felicidad en las cosas materiales junto a alguien más, no solo no lo va a poder olvidar, sino que además va a regresar.

'50 VECES'- MATI GÓMEZ

Con este sencillo Mati quiere transmitir que una ruptura amorosa no significa el fin del mundo, que siempre hay una esperanza y que lo más bonito del amor, es cerrar ciclos en paz y deseando lo mejor al otro.

'UN DÍA MENOS PA' BESARTE'- DANY CARDONA

La propuesta musical está inspirada en aquellos amores en los cuales su sentimiento de amor es tan fuerte y puro que cuentas las horas y los segundos para verse. La canción nos presenta un sonido lleno de nostalgia, amor y complicidad; capaz de hacer suspirar y sentirse identificado con quien la escuche.

'333'- DAVID DAG

Es una poderosa balada, donde la letra es la protagonista y se entrelaza con un sonido melancólico, donde un hombre se da cuenta que "no fue fue tiempo perdido, solo fue tiempo mal invertido", una despedida cruda y directa.

'CLONES'- BOCA DE SERPIENTE

Clones representa, con fidelidad, el estilo sonoro de Boca de Serpiente: rock fuerte y denso pero al tempo música cantable y para todos los oídos. A lo largo de sus poco más de tres minutos de duración, la banda pinta paisajes sonoros relacionados con la sátira y el sarcasmo y los conjuga melodías fáciles y de alta recordación.

'VUELA GAVIOTA'- LUISTER Y KEYVIN CE

Luister La Voz sigue convirtiéndose en uno de los referentes más importantes de la música urbana en Colombia, ahora sorprendiendo a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo 'Vuela Gaviota' junto a Keyvin Ce.

'DIME QUIÉN'- FERCHO TIGREROS

Al ritmo de tecnocumbia, esta producción reúne nueva tecnología en su sonido que rompe los esquemas conservando la esencia de nuestra cumbia colombiana.