'Marce La Recicladora' fue víctima de robo y el hecho quedó grabado en video

La creadora de contenido Sara Samaniego, reconocida por su apodo 'Marce la recicladora' , se ha logrado ganar el cariño de todos sus seguidores por la gran labor que realiza. Sara se encontraba en Santa Marta justamente cumpliendo uno de los sueños de cinco recicladores, cuando fue víctima de un terrible robo en la noche del 7 junio.

Por medio de su cuenta personal de Instagram, Samaniego publicó un video donde se puede evidenciar el momento que quedó grabado en las cámaras de seguridad del lugar, justo cuando el hombre llegó y le quitó sus pertenencias.

En los clips se notó como la joven no se percató de que el sujeto la estaba siguiendo, hasta que se ve cuando forcejea con el delincuente, quien se lleva una maleta con dos celulares, un parlante, entre otros objetos.

En la publicación Sara escribió cómo vivió el terrible momento: "Anoche después de abrir el corazón alrededor de una fogata, donde lloré de felicidad y agradecimiento… Pasé a llorar de tristeza con este robo".

"Me gustaría que se viera en los videos que les puse deslizando a la derecha, porque me parece interesante que escuchen la historia de la foto mental que nos tomamos anoche": expresó la creadora de contenido.

'Marce La Recicladora' comentó que el hotel en el que se estaba hospedando no tomó ningún tipo de responsabilidad por lo ocurrido. Aunque las autoridades intentaron localizar al ladrón, fue imposible.

Sin embargo, agradeció que a pesar de las circunstancias se encuentra bien y no terminó siendo víctima de algo mucho más grave. Lo único es que, al momento de quitarle sus pertenencias, el ladrón le lastimó el brazo.

De igual forma, envió también un mensaje para todos sus seguidores, donde habló sobre el tema de la inseguridad que se vive en Colombia: "Me da mucha rabia que esto pase en nuestro país, que exista tanta desigualdad".

"Yo sé que si alguien roba no lo hace porque le quiera hacer el daño al otro, sino porque no tiene otra manera de sobrevivir, pero eso no justifica nada, porque uno puede trabajar por lo que uno quiere": puntualizó la YouTuber.

'Marce La Recicladora' continuó cumpliendo la promesa a los cinco recicladores de su fundación 'Reciclando Amor' de poder tener la oportunidad conocer el mar y vivir una experiencia enriquecedora.