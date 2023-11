Megadeth regresa a Colombia: Esta es la fecha y el lugar para su histórico concierto

Uno de los “big four” del thrash metal regresarán a Bogotá después de una década: Megadeth en concierto en la capital del país. Las secciones rítmicas estridentes, las canciones sobre la religión y la guerra se volverán a experimentar el 21 de abril de 2024 en el Movistar Arena de Bogotá, en el marco del su 'Crush The World Tour'.

La banda, liderada por Dave Mustaine, quien hizo parte de Metallica , anunció su gira mundial que los llevará por Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y México. En su show presentarán varios temas del álbum 'The Sick, the Dying... and the Dead!' y todos aquellos que los convirtieron en verdaderas leyendas.

La preventa exclusiva inicia partir del miércoles 15 de noviembre, mientras que la venta general se abrirá el viernes 17 de noviembre.



Megadeth: Una leyenda del trash metal

La banda nació en Los Ángeles en 1983 de la mano del legendario guitarrista y vocalista Dave Mustaine. 'Killing Is My Business… and Business Is Good!' fue el primer disco de una lista que cuenta con más de 15 álbumes en cuatro décadas de carrera, con clásicos como 'Peace Sells.. but Who’s Buying?', 'Countdown to Extinction', 'Youthanasia' y más.

Los amantes del trash metal verán al gran Mustaine de regreso a su querida Bogotá en su único concierto en Colombia en un venue, finalmente, a la altura de su leyenda: el Movistar Arena de Bogotá.

“Lo que diría que destaca a la audiencia colombiana de todas las demás por siempre, siempre, siempre, siempre, lo vivimos durante el aniversario del 'Countdown to Extinction '(2012) cuando vimos a la gente en el concierto y de repente todos tenían las máscaras de Vic puestas”, contó Dave Mustaine a un medio nacional en 2014.

Así que habrá que preparar nuevas máscaras, repasar una discografía aterradora y alistar los cuellos para la batalla headbannger más grande de 2024.