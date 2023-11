Morat confirma su concierto en Medellín para el 2024 luego de programar dos fechas en Bogotá

La espera ha terminado para los amantes de la buena música en Colombia. Morat , la banda aclamada internacionalmente, se presentará en un espectáculo inolvidable en el estadio Atanasio Girardot de Medellín el 13 de Julio de 2024. Este evento promete ser una experiencia única que cautivará los corazones de los fans en la ciudad.

Morat, reconocido por sus letras emotivas y su estilo distintivo, se embarcará en una gira de estadios llevando su trabajo musical a 'La Ciudad de la Eterna Primavera'. La banda, originaria de Colombia, ha ganado renombre internacional con sus éxitos.

Este concierto será una oportunidad única para que los fans disfruten de la energía envolvente y las melodías contagiosas que han convertido a Morat en un fenómeno musical. La banda promete ofrecer una actuación vibrante, creando una experiencia emocionante que perdurará en el corazón de todos los asistentes.

¡No te Pierdas esta Experiencia Única!

Morat ha estado dando pistas emocionantes en los últimos días. Murales y pantallas con la palabra 'VOLVEMOS' han aparecido en toda la ciudad, creando un misterio que ha mantenido a los fanáticos en vilo. Morat también está celebrando el éxito de su más reciente sencillo, 'Feo', que fue lanzado el pasado 5 de septiembre y ha encabezado las listas de las principales plataformas musicales. La banda también se le midió al inglés y presentó su nueva canción 'Someone I Used To Know' y la canción 'Nunca volvieron'. Este avance que ha sido calificado como su "nueva era" es solo una muestra más del talento inigualable de la banda, que continúa cosechando éxitos y sorprendiendo a sus seguidores.

Las entradas para este histórico concierto estarán disponibles en preventa el 8 de junio de 2024 y en venta general el 10 de junio del mismo año. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta noche en la que Morat viene con un espectáculo sin precedentes. La banda está lista para encender el estadio Atanasio Girardot, en Medellín. ¡Únete a la celebración y sé parte de esta experiencia musical sin precedentes!

