Manuel Carrasco y Morat le dan un nuevo aire a 'Hasta por la mañana' y lanzan la nueva versión

Manuel Carrasco, quien ha dado comienzo a su nueva gira llamada 'Corazón y Flecha', presenta una nueva versión de 'Hasta por la mañana' con la banda de pop Morat.

'Hasta por la mañana', que en su versión original está incluida en el último álbum de Manuel Carrasco titulado 'Corazón y Flecha', el cual salió en noviembre de 2022, fue número 1 en listas musicales durante nada más y nada menos que cuatro semanas. Además, el onubense logró que este proyecto discográfico fuese disco platino con más de 40.000 copias vendidas.

El artista de Isla Cristina ha utilizado esta versión en solitario para cerrar sus conciertos tanto en Latinoamérica como en España, consiguiendo hacer de este momento una verdadera fiesta llena de varias emociones. Por ello, el cantante quiso enriquecer el sonido de esta canción insignia invitando a Morat para que le imprimieran su sello y así llegar aún más audiencias.

El single, que transmite una energía difícil de describir, logra ahora, gracias a la participación de Morat, transportar al oyente a sus vivencias, sensaciones y recuerdos más especiales, consiguiendo conectar con una melancolía divertida, animada y jovial que invita a vivir cada momento como si fuera el último.

Por ello, la colaboración entre el grupo colombiano, capaz de traspasar todas las fronteras del mundo hispanohablante, y el solista español con más de 20 años de trayectoria no dejará indiferente a ninguno de sus seguidores.

“Voy a cumplir mi mandamiento, no perder el tiempo y vivir ahora, que mañana Dios dirá, porque, aunque lo lleve por dentro, sobran argumentos pa' gritar, que no, que no, que no, que no me da la gana, que no me voy de aquí, hasta por la mañana”, dice uno de los fragmentos de este tema musical.

De esta forma, la letra de 'Hasta por la mañana' es un claro canto a la libertad, el disfrute y la ligereza, fácilmente reconocibles al entonar esta canción a pleno pulmón.

En el video musical es posible ver a Manuel Carrasco como el protagonista, quien está cantando desde la terraza de un alto edificio, mientras que los integrantes de Morat parecen estar en medio de un concierto. Mientras todo esto ocurre, dos personas los ven desde sus celulares mientras que están en un recorrido por carretera.

