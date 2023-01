Adiós a los pioneros del heavy metal: Black Sabbath anuncia su retiro de los escenarios

Así lo dio a conocer el cantante Ozzy Osbourne durante un ensayo en Arena Genting, Birmingham, donde se presentarán por última vez tras casi cincuenta años de vigencia consolidados como la banda pionera del heavy metal en el mundo.

Han sido cinco décadas de éxitos, fama, excesos y el legendario sonido particular de Black Sabbath que nunca pasará de moda y quedará en la memoria de sus fanáticos.

Según la BBC de Londres , Osbourne manifestó que "Mis emociones están volando por todas partes (…) Desde que llegué a este edificio hoy, me he sentido alegre, me han salido las lágrimas. Veamos qué pasa".

La banda, integrada también por Tony Iommi y Geezer Butler, despidió el pasado 28 de enero a Geoff Nicholls, el recordado teclista que falleció a los 68 años víctima de un cáncer de pulmón.

Black Sabbath siempre será considerado como un grupo decisivo en el nacimiento del heavy metal a principios de los años 1970 con sus oscuras y graves guitarras, acompañadas de letras sobre ocultismo.

