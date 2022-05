Gorillaz regresa con su apoteósico universo virtual a la capital colombiana

Gorillaz , la agrupación londinense conformada por cuatro miembros ficticios que se representan a través de sus videos musicales y entrevistas con pequeños cortos animados creados principalmente por diseño de computadora, regresan a Bogotá, esta vez con su gira Gorillaz Live. Antes de llegar a Colombia, se presentarán en la ciudad de Monterrey en México y terminarán su gira por el continente suramericano en la población de Curitiba en Brasil.

2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs, llegan al centro de eventos Movistar Arena en la capital colombiana el próximo 12 de mayo, en donde más de 14.000 personas podrán disfrutar de un espectáculo lleno de programación virtual con sus legendarias canciones como: 'On Melancholy Hill', 'Feel Good Inc', 'Adromeda', 'Tomorrow Comes Today', entre otras, celebrando así sus 20 años de historia musical.

Son dos décadas de música que liberó el concepto de la industria y estableció la autonomía en los patrones de ritmos y combinaciones de los diferentes géneros, de igual forma, han realizado colaboraciones con diferentes artistas como: el rapero Shaun Ryder, Elton John, Noel Gallagher, entre otros, rompiendo cualquier paradigma y dejando claro que la música es arte y se puede realizar desde cualquier perspectiva. Es por eso que, esta banda se ha convertido en un referente de las nuevas tecnologías e ideologías del estilo musical.

La banda telonera que estará a cargo de avivar los ánimos del público asistente son Los Petit Fellas , agrupación bogotana que fusiona el Hip-hop con el rock alternativo, blues y jazz. Las puertas se abrirán a partir de las 6:00 p.m. y Gorillaz saldrá a escena en el horario estimado de las 8:30 p.m. hora local.

“Colombia, que lindo país” expresó Damon Albarn, cofundador, instrumentalista, compositor y vocalista principal de Gorillaz, durante el concierto del 2018, cumpliendo sus 50 años de vida y en uno de los espectáculos más emblemáticos en la historia del famoso festival .