Desafío Planeta: Caracol Televisión presenta en la FilBo un reto por el cuidado del mundo

¡Este es un llamado a los amantes de la literatura y el medio ambiente ! Caracol Televisión está presente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá , el evento cultural más importante del país y ha creado un espacio para compartir con toda la familia. Si estás buscando algo para hacer con los más pequeños, no puedes dejar de visitar el pabellón 15 de Corferias y su impresionante espacio llamado Desafío Planeta.

Este lugar mágico está especialmente diseñado para los niños, donde podrán adentrarse en un mundo de fantasía a través de los cuentos y aprender sobre la importancia de cuidar nuestro planeta. ¿Te imaginas cómo sería el mundo en 20 años si no hacemos algo para protegerlo? ¡Pues los niños te lo contarán todo con su imaginación y creatividad! Además, para guiarlos en este ejercicio está Pedro, el explorador planeta, quien lidera las misiones de este desafío y hace un incansable trabajo por enseñarnos cómo realizar un adecuado manejo de los desechos.

Durante el primer fin de semana de la FilBo 2023, parte del talento Caracol aceptó este reto e hizo presencia en Desafío Planeta, donde disfrutaron de un día inolvidable en compañía de sus hijos. Entre los asistentes que visitaron este espacio están el humorista Jhovanoty , la presentadora Dahian Muñoz, la actriz Marilyn Patiño, el presentador Carlos Calero y la periodista Camila Zuluaga.

Jhovanoty, Dahian Muñoz, Carlos Calero y Marilyn Patiño en Desafío Planeta Foto: Caracol Televisión

¿Quieres saber cómo les fue en esta experiencia de Desafío Planeta?

Carlos Calero contó cómo le fue escribiendo su cuento: "En este Desafío Planeta estuvimos muy bien acompañado con muchos niños. Tuvimos tres personajes importantes que fueron el tigre, la serpiente y el cocodrilo. Además, la conciencia de todos los niños de cuidar el planeta de cuidar, los ríos, de no echar basura, de reciclar. Creo que eso en mi época no existía, en la de Sofi sí”. Su hija Sofía también compartió cómo les fue en esta experiencia: “Los niños súper conscientes de cómo salvamos al planeta reciclando, reutilizando, o sea un ejercicio súper bonito”. Ambos invitaron a visitar este lugar y hacer parte de la actividad: “si quieren tener ese Desafío Planeta vengan al stand de los niños aquí en la Feria del Libro y van a descubrir una maravillosa historia, que juntos vamos a construir”.

Los cuentos creados por los niños en Desafío Planeta