Diez canciones ideales para degustar diez licores

Uno de los más grandes placeres es combinar una buena canción con un buen trago, es la unión perfecta para relajarse y ser feliz. Un concepto cercano a este anhelo se hizo realidad en 1985 cuando se decidió darle vida a un espacio ideal para la movida cultural y musical, especialmente del rock, en Bogotá.

Sin perder nunca su estilo y manteniéndose fiel a la estructura musical, arquitectónica y gastronómica, El Ovejo propone una opción para encuentros casuales y de trabajo que se distribuye, desde su carta, como una alternativa de gastronómica casual, para el almuerzo y la cena; el sitio como opción de café y el whisky bar local, ampliamente conocido, complementado por cocteles y cervezas de toda la vida -la verdadera Michelada, por ejemplo- que hace parte del espíritu del sitio nacido en los ochentas y que aún mantiene su vigencia.

Se destaca la oferta musical en donde suenan los clásicos de rock y pop de los 70"s y 80"s en sus versiones originales y los más conocidos oldies hasta nuevos clásicos y joyas escondidas de artistas como Prince, David Bowie o Led Zeppelin.

Nos dimos a la tarea de escoger diez canciones que, sin duda, representan la esencia de cada licor, seis cócteles y cuatro tragos puros.

Canciones

Old Fashioned: "Gimme all your loving" - ZZ Top. Aquí se unen dos clásicos de la esencia traída, incluso de lo más recóndito de la América profunda. El rock, inconfundible, ácido, crudo y con letras que cuentan historias de gente común, hasta lo más tradicional y conservador de esa América agridulce, pero histórica. El Old, como ZZ Top se unen para contar historias que cruzan carreteras y que han destacado en un país que trae el Bourbon a Colombia desde hace relativamente poco. El rock, conocido hace muchísimos años, hace mucho más sentido al saborear en boca, el bourbon gringo, el maíz y ese toque dulce.

Lychee Martini: "In your wildest dream" - Tina Turner (ft. Barry White). Es solo una variación con un componente nuevo, rechazado a veces, por puristas del martini clásico de James Bond, sin embargo, las variaciones vienen con nuevo público e instrucciones, dirigido a otro nicho. Tina coqueteó con el rock, el funk, la balada y Barry, el rey del soul y R N" B, su inconfundible voz una vez pasado su dirección por la Unlimited Love Orchestra. Las variaciones son buenas y traen innovación, así como el Lychee que amplía y deconstruye el martini clásico.

Gin n Tonic de la casa: "Bambi" - Prince. Ambos increíblemente populares, con altas y bajas y, aparentemente marginados por temporadas. El gin n tonic se volvió (o se puso) de moda gracias a los sitios que exclusivamente se dedicaron a servirlo, sin embargo, la esencia estaba ahí siempre. No sabemos si pasó un poco de ese cuarto de hora mundial que lo puso en lo alto (o lo trendy) por unos años, pero existe y se pide con exigencia. Prince, con sus evoluciones muy al estilo coctelero, en el mundo mediático tuvo sus altas y bajas, pero estuvo presente siempre. Lo pedían y lo seguimos bailando. Aún, después de muerto, dejó música sin estrenar que está saliendo espontáneamente. el Gin n tonic, jamás pasará de moda y seguirá dando variaciones, nunca extinto.

Mojito de luto: "Abracadabra" - Steve Miller Band. Las notas ácidas del lulo en un clásico coctelero nunca sonaron mejor con las notas altas, con toques de reggae, funky y rock como bien lo hico Steve Miller Band. Combinación de ritmos que se extendió en la carrera de la banda, así como ha sobrevivido el clásico mojito, con mil y una variaciones. Clásico de una isla y con una fruta exclusiva de nuestro trópico.

Carajillo: "Don"t bring me down" - Electric Light Orchestra. La carrera de Electric Light se caracterizó por ser extensa, sin fronteras musicales o radicales, suena con su sonido más crudo en bares de rock en la américa escondida y de carretera, al igual que Moody Blues, así como en las carreteras del Reino Unido y todo ese sonido explosivo de los 60 y 70"s. Sin fronteras, así como el clásico carajillo de El Ovejo, pero con una personalidad que puede unir un licor de hierbas y frutas españolas con el conocido café de la región andina.

Cosmopolitan: "I feel the earth move" - Carole King. El disco Tapestry nunca ha pasado de moda y se ha vuelto referente de la movida femenina en el rock y el pop desde comienzos de los 70"s hasta la actualidad. El blues y rock del que se compone la canción y el disco ha fortalecido la relación, como en el buen "cosmo" del trago elegido culturalmente por mujeres, con fuerza y determinación para seguir luchando, puro poderío femenino.

Artistas

Vodka islandés: Laid Back. Laid Back es esa banda que, a veces, trae nueva música, o se queda sin presentar nuevo material en más de 10 años, pero está ahí, vuelve. Laid Back se conoció en los 80"s por sonidos electrónicos desde Dinamarca y es uno de esos referentes del norte de Europa que nunca deja de sonar, así sea, de vez en cuando. Islandia, como el resto de territorios, incluso escandinavos, se perfecciona con el tiempo y se toma el trabajo de hacer vodka de primera calidad desde los témpanos de hielo, con mucho tiempo y perfección.

Whisky escocés: David Bowie. Bowie representa, porque es eterno, lo mejor (y lo inmortal) del Reino Unido, con un sentido de apropiación propio de un país o una región que se vuelve ícono. Escocia, es exactamente eso con su whisky, no importa si son jóvenes (single malt) o superiores (blended), es la estructura del whisky lo que lo hace único y que tenga un lugar inamovible en el mundo del whisky más allá de las modas pasajeras o las culturas de whisky tradicionales como la japonesa, por ahora más de nicho.

Bourbon (EEUU): Frank Zappa. Guitarra y letras profundas, una unión que dio al rock el lugar que tiene, gracias a esa historia con múltiples caras y facetas. Maryland y Kentucky, estados provenientes de las facetas más locas y profundas del rock como Zappa y la cultura que ahora ha apropiado este sitio con el bourbon hecho y reconocido por el maíz. Con historias y con algo de psicodelia y locura, con toque amargo y dulce producto del sabor caramelizado. Si el autor Frank Zappa podía ser melodioso y ligero, podía ser trascendental y contundente, incomprendido pero idolatrado. Ambos, por su parte, definen en la cultura popular lo que, sin toques de superficialidad, es lo ecléctico.

Ginebra inglesa: Elton John. Quién mejor para representar la corona que la ginebra, parte de la herencia de raíz medicinal y convertida en licor botánico. La reina siempre preferirá en sus mejores momentos un trago de ginebra a cualquier hora del día. Por su parte, Elton, al igual que Queen, es ese regalo que, por su cercanía con ese gran reino eterno, se volvió inmortal para la cultura británica, casi, tan reconocido por la monarquía, como la ginebra que ellos mismos cosechan.

