Cuatro tipos de comida vegana – vegetariana para disfrutar en Bogotá

No cabe duda de que la comida vegana y vegetariana se está abriendo paso en la gastronomía colombiana. Ya sea por ética, por amor al medio ambiente o por salud, algunos comensales han empezado a consumir este tipo de alimentos en mayor forma, sin embargo, siguen siendo una minoría.

Uno de los grandes mitos de las personas es saber cuál es la diferencia entre la comida vegana y la vegetariana. Primero, hay algo en común entre las dos y es que no se utiliza ningún tipo de carne animal para su preparación. En la comida vegana no se consume nada que provenga de un animal, ni miel, ni queso, ni huevos, ni lácteos y, por supuesto, ninguna carne ni pescado. Es a base de plantas totalmente. Por su parte, la vegetariana sí tiene la flexibilidad de que sí se pueden consumir alimentos provenientes de animales, pero no pueden comer carne ni pescado.

Gracias a esta creciente población que le dice no al consumo de carne, han incrementado los restaurantes veganos y vegetarianos con el fin de presentarle a las personas menús variados y quitarles el imaginario de que este tipo de comida es aburrida o básica.

Maria Camila Delgado es la fundadora de Café León, un espacio cultural en donde converge la música alternativa y la gastronomía vegana.

"Somos un espacio para disfrutar de un buen café, una gran cerveza artesanal, una pastelería vegan única, un lugar eventos y conciertos y un menú de comida a base de plantas".

María tiene claro que consumir comida vegana y vegetariana no es sinónimo de dieta, pero sí de bajarle al consumo de carne por decisión personal.

"Vivimos en una cultura muy carnívora y el tener este tipo de alternativas gastronómicas sirve para que las personas consuman alimentos muy ricos a base plantas", comenta.

Visitamos Café León para conocer cuatro alternativas de comida vegana y vegetariana para disfrutar en Bogotá. Es importante recalcar que esta línea de gastronomía no es únicamente para personas que lo han adoptado como un estilo de vida. Todos son bienvenidos a consumir este tipo de alimentos sin el compromiso de convertirse en veganos.

Comida vegana

León Burguer

Es una hamburguesa vegana compuesta por una croqueta (viene siendo el reemplazo de la carne) compuesta por caraotas, nueces del nogal, quinua y pimentón. Además, tiene queso de almendras fundido, cebolla caramelizada, veganeza (mayonesa vegana), verduras y salsas al gusto.

El pan es vegano de masa madre, es decir, tiene un proceso de fermentación especial y es saludable para las personas, pues estos probióticos llegan al estómago y ayudan a digerir los alimentos más rápidamente.

Sándwich Orellanas

Las orellanas son unos hongos comestibles de altas propiedades proteínicas, su sabor es suave y el apanado se acompaña de una salsa chipotle. Tiene aguacate, miel de agave y rúgula.

Comida vegetariana

Street Dog

Se compone de pan brioche, una salchicha a base de plantas principalmente de quinua, queso fundido, cebolla caramelizada y salsas. Las papas en fósforo lo hacen verdaderamente callejero.

Grilled Cheese de Pesto

Es un sanduche sencillo pero directo al corazón. El pesto se hace con albahacas y acelgas y se fabrica en la misma tienda. Además, tiene queso de almendras fundido y pan de molde. Ideal para la noche.

Otro de los pilares de este lugar es creer en lo local, por eso la cervecería artesanal (La Gigante y Bárbaros) que se consume en Café León es fabricada por jóvenes soñadores colombianos, quienes ven en estos emprendimientos la mejor manera de salir adelante y de triunfar como trabajadores independientes.

