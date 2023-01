Cuatro platos de comida árabe para disfrutar en Bogotá

La gastronomía árabe ha aumentado su gusto en los paladares colombianos. Ahora, conocer a fondo el origen y degustar cada plato, es una experiencia que transporta a los comensales a un territorio milenario. Uno de los restaurantes que ha venido impactando en la capital del país con este modelo es El Bardo, que desde sus inicios ha buscado reivindicar los sabores típicos de esa cultura y los democratiza para deleitar muchos más paladares.

Su dueño, Farid Elhaje, es un administrador de empresas que se crio en Maicao, La Guajira en una familia de ascendencia libanesa en donde la comida era factor fundamental en su diario vivir. Al crecer, con el pasar del tiempo tuvo que mudarse a Bogotá y con los compromisos estudiantiles y laborales, se dio cuenta la falta que le hacía la gastronomía de su hogar, razón principal para crear un restaurante de comida árabe en donde hace el papel de dueño, gestor del proyecto, del concepto y de la carta.

"Pegado al teléfono de mi casa y durante los diez años que llevo en esta ciudad, llevo perfeccionando recetas, pues me he sentido insatisfecho con la oferta de restaurantes árabes en Bogotá porque sus platos no se parecen a los originales", comenta Farid.

El Bardo tiene una bandera gastronómica inspirada en la región de Levante, de donde es su familia, y abarca todo lo que es Siria, Palestina, Israel y Líbano. Sin embargo, su fundador rescata platos de la cocina marroquí y la cocina colombiana.

Compartir experiencias, ese es el principal objetivo para este lugar. Por eso, te presentamos cuatro platos de comida árabe para disfrutar en El Bardo lugar.

La bandeja del sultán

No puede faltar en ninguna mesa. Es ideal para grupos de tres o cuatro personas. Mezze (nombre de esta experiencia) significa juntar en el centro de la mesa varios platillos -los cuales varían dependiendo del país-. El origen de esta bandeja se remonta los grandes banquetes de los sultanes en el antiguo imperio otomano, y que se extendió a lo largo y ancho de la región de Levante, cuyo corazón es el Líbano, de donde es originaria la familia de Farid Elhaje.

Hummus

En la Bandeja del Sultán no puede faltar el Hummus, un puré de garbanzo acompañado con pasta de ajonjolí conocido como tahini, una preparación típica que se sirve normalmente con carne, conocido en Colombia como Hummus Especial. Carne de res que va por encima y se come en bocados con pan de pita recién horneado.

"Nosotros tenemos una gran variedad, pues más allá de los tradicionales, los servimos saborizados, ofrecemos un Hummus no solo a base de garbanzo sino también de pesto, picante y betabel", explicó el fundador de El Bardo.

Envuelto de Parra

Por último, si se es ajeno al sabor y la cultura de esta zona geográfica, hay que probar el Envuelto de Parra que está compuesto por hojas de la mata de la uva, relleno de arroz y carne de cordero. Un platillo bastante popular que se sirve con un poco de yogurt y cuyo origen se remonta a Oriente Medio, teniendo en cuenta que también es popular en Turquía, Grecia y el Mediterráneo con el nombre de Dolma o Dolmades en griego.

"Innovar con diferentes sabores y agregarlos a lo convencional es fundamental para tener una esencia propia, porque esa combinación permite que el comensal se encuentre con un sabor tradicional, pero con un toque característico, único del restaurante", agrega Farid Elhaje.

Croquetas de falafel (opción vegetariana)

Este plato vegetariano es una croqueta a base de garbanzo o habas trituradas acompañadas de salsa de ajo. El éxito de un buen falafel es que debe ser crocante por fuera y jugosa por dentro. Son deliciosas, saludables y adictivas.

Es una experiencia única e irrepetible asistir a El Bardo porque la oferta gastronómica está enfocada en la parrilla y en darle protagonismo a esa proteína, pues en algunos otros establecimientos lugares venden los acompañamientos como plato fuerte.

