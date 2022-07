Disney anunció dos nuevas películas de 'Avengers' de Marvel en la Comic-Con

Disney anunció una nueva saga de las películas de superhéroes de Marvel con dos nuevos títulos de 'Avengers' en la Comic-Con y exhibió a los fanáticos un primer vistazo a su secuela de 'Pantera Negra'.

Las producciones del universo Marvel han dominado las taquillas en los últimos años. 'Avengers: Endgame', estrenada en 2019, se convirtió brevemente en la película más taquillera de la historia al recaudar más de 2.790 millones de dólares

Te puede interesar: Dwayne Johnson sorprendió en la Comic- Con al debutar en el cine de superhéroes con 'Black Adam'

Publicidad

"Me pregunto si no les importa anticiparse un poco", dijo el presidente del estudio Kevin Feige a los fanáticos incondicionales de los superhéroes reunidos en el salón de la presentación por más de una hora, en el centro de convenciones de San Diego. Las cintas 'Avengers: The Kang Dynasty' y 'Avengers: Secret Wars' llegarán a las salas de cine en 2025, anunció el directivo.

"Estas películas seguirán los pasos de 'Avengers: Endgame', que creó un revuelo mediático sin precedentes al reunir las intrigas presentadas en los anteriores filmes de Marvel. Los dos nuevos títulos del filme original concluirán la próxima 'saga' de más de una decena de películas y shows de televisión interconectados en el universo cinematográfico de Marvel", anunció Feige.

Te puede interesar: Marvel Studios anunció que Spider-Man tendrá una serie animada sobre su primer año en la universidad

La reciente franquicia explora el concepto de 'multiverso', popularizado en los dibujos animados de superhéroes en los que universos infinitos -y versiones infinitas de cada héroe y villano- coexisten. La presentación concluyó el día más importante del evento de cultura popular Comic-Con con el avance de la secuela de 'Pantera Negra', cuyo estreno está previsto para el 11 de noviembre.

El director del filme, Ryan Coogler, que salió al escenario rodeado de un colorido grupo de danza y percusionistas africanos, rindió homenaje a la estrella de la primera película el fallecido y grande Chadwick Boseman , quien murió de un cáncer en 2020 y su rol no ha sido retomado en la nueva versión.

Publicidad

Entre las otras producciones anunciadas por Disney están 'Thunderbolts' y 'Los Cuatro Fantásticos', ambas para 2024. Feige también anunció que 'Blade' estaría lista para noviembre de 2023 y que el nuevo estreno 'Captain America: New World Order' llegaría en mayo de 2024.

-AFP