Amber Heard se declaró en bancarrota y apeló fallo para no pagar indemnización a su exesposo

La historia entre los dos actores de Hollywood perece no tener un capítulo final, pues ahora la protagonista de 'Aquaman', Amber Heard , apeló la decisión del fallo que la obliga a pagar a su exesposo Johnny Depp , una suma de 10.35 millones de dólares por el caso de difamación que se hizo famoso mundialmente por relatar la intimidad de la expareja.

Ahora, la insistencia por parte de la también modelo radica en que se ha declarado en bancarrota, por tanto se le consideraría fallida para hacer frente ante un pago tan sumamente alto y llevaría a que la corte se reúna para tomar una nueva decisión.

La representante legal de Heard, fue quien dio a conocer la situación financiara actual de la actriz que la mantiene sin posibilidad económica para realizar el pago correspondiente a Johnny Depp. Asimismo la abogada semanas atrás, emitió la solicitud a la jueza encargada para que el proceso sea anulado en su totalidad, pero esta fue rechazada, posteriormente a esto, la celebridad de Hollywood se declara no apta para el pago.

La decisión del jurado indicó que la actriz difamó a su exesposo un tiempo después de su separación por medio de una columna publicada en The Washinton Post, en la cual relataba como habría sufrido maltratado doméstico por parte de su expareja. Aunque dicha publicación no nombró explícitamente a Depp, sí lo interpretaron en su momento miles de fanáticos y productoras afectando la reputación y la situación laboral del protagonistas de 'Piratas del Caribe'.

Algunas de la palabras en el comunicado oficial por parte del equipo de Heard indica: "creemos que el tribunal cometió errores que impidieron un veredicto justo y de conformidad con la Primera Enmienda. Por lo tanto, estamos apelando el veredicto 'si bien nos damos cuenta de que la presentación de hoy encenderá las hogueras de Twitter, hay pasos que debemos tomar para garantizar la equidad y la justicia'”, puntualiza el comunicado.