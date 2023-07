Selena Gómez felicitó a Francia Raisa, la mujer que le donó un riñón, por su cumpleaños

Una de las amistades más admiradas por los internautas es la que conformaron desde hace varios años Selena Gómez y Francia Raisa, sobre todo desde que ambas se sometieron a una cirugía de trasplante de riñón en la que la cantante resultó beneficiada. Pese a que recientemente se había dado a conocer que le habían puesto punto final a su amistad, la empresaria finalizó los rumores al hacer un post.

El hecho ocurrió el pasado 27 de julio cuando la actriz estuvo de cumpleaños. La intérprete de temas como 'Fetish' o 'Come and get it' se tomó sus redes sociales para compartir una galería de fotos de los momentos más importantes que ha vivido con Raisa desde que se conocen junto a la siguiente descripción: "Feliz cumpleaños a este ser humano especial. No importa a dónde nos lleve la vida, te amo ❤️".

Ante la reconciliación, las reacciones no se hicieron esperar en Internet: "Francia me recuerda a un amigo que tuve antes. Él me ayudó en los tiempos difíciles y le agradecí, pero ella siguió usando su ayuda como recordatorio y trató de poseerme como si yo fuera una de sus cosas", "ella siguió a Selena de vuelta y estoy segura de que hablaron fuera de las redes sociales 😭", "yo esperando que Francia le dé repost en sus historias y aún nada".

Cabe aclarar que Selena Gómez había declarado para la revista Rolling Stone que la única persona del medio a la que consideraba verdaderamente como una amiga era a Taylor Swift , respuesta que al parecer no fue del agrado de la actriz de la serie 'How i meet your father'.

Posteriormente, Francia denunció que estaba recibiendo amenazas de muerte e insultos por parte de los amigos de Gómez y se presume que el motivo del distanciamiento entre las famosas fue porque Raisa tiene una vida social activa en las que las bebidas alcohólicas predominan y este factor no terminaba de agradarle a la dueña de Rare Beauty.

La publicación ya cuenta con más de 9 millones de 'me gusta' y múltiples comentarios.