Selena Gómez habló de su soltería y dejó claro que no tiene ninguna relación con Zayn Malik

Selena Gómez ha estado en el ojo de los medios, desde que se ha mostrado muy activa en sus cuentas de Instagram y Tiktok, donde comparte algunos momentos de su vida en la música y la televisión.

Aunque la situación amorosa de la actriz siempre ha sido de mucha curiosidad, ella ha dejado en claro que no se encuentra saliendo con ninguna persona en este momento.

Y es que, había sido vinculada con el artista Zayn Malik en el mes de marzo de 2023 por fanáticos de los dos.

Te puede interesar: Selena Gómez y Zayn Malik fueron vistos cenando juntos en lo que habría sido una romántica cita

Esto ocurrió luego de que una seguidora de ambos publicara un video afirmando que los vio cenando juntos, pero nunca se confirmó o negó dicho rumor por parte de ninguno de ellos.

Publicidad

Sin embargo, Selena sí se pronunció respecto a su vida amorosa por medio de un video en su perfil de TikTok.

En dicha publicación se puede ver a Gómez en un partido de fútbol, acompañada de sus amigas, cuando en medio del encuentro la compositora gritó: "Estoy soltera... Soy un poco complicada de mantener, pero te amaría mucho": con dicho video la productora dejó en claro que no mantiene ningún noviazgo.

Publicidad

La broma que ya cuenta con más de 60 millones de reproducciones en la plataforma, también recibió muchos comentarios por parte de sus seguidores: "mi Selena conquistadora le dicen", "Selena Gómez es mi espíritu animal", "Literalmente yo buscando a mi esposo futbolista".

Los fans de ambos siguen con la duda de si entre los dos existió un acercamiento, dado que Zayn sigue en Instagram únicamente a 17 personas, entre quienes se encuentra Selena.

Por otro lado, a la artista se le vio cenando en un restaurante de New York junto a Taryn Zimmerman, la asistente personal del ex integrante de One Direction.

Conoce más: Selena Gómez se defiende sobre nuevas críticas por la apariencia de su cuerpo: "No soy una modelo"

La intérprete de 'Calm Down' y 'Rare' se ha mostrado en un momento muy estable de su vida, luego de que en 2017 recibió un trasplanté de riñón, debido a la enfermedad de Lupus que viene enfrentando años atrás.

Publicidad