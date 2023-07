Taylor Swift lanzó 'Speak Now (Taylor's Version)', el cual contiene seis canciones inéditas

Taylor Swift lanzó 'Speak Now (Taylor's Version)', el álbum con 22 pistas de nuevas grabaciones, que originalmente había sido estrenado en 2010, y que es la tercera entrega de los álbumes de Taylor's Version, los cuales hacen parte de su lucha por recuperar todos sus temas musicales. Cabe destacar que todas estas canciones están escritas por ella.

Este disco incluye seis canciones nunca antes lanzadas, que incluyen 'Castles Crumbling (From The Vault)' con Hayley Williams, 'Electric Touch (From The Vault)' con Fall Out Boy y 'I Can See You (From The Bóveda)'.

Te puede interesar: Fanáticos de Taylor Swift deciden usar pañales para no perderse un segundo de su show

A través de sus redes sociales, Taylor Swift expresó lo que siente al finalmente lanzar este álbum: "me llena de orgullo y alegría anunciar que mi versión de 'Speak Now' saldrá el 7 de julio. Hice este por primera vez, completamente autoescrito, entre las edades de 18 y 20 años. Las canciones que vinieron de esta época de mi vida estuvieron marcadas por su honestidad brutal, confesiones diaristas sin filtros y salvaje melancolía."

"Me encanta este álbum porque cuenta una historia de crecer, sacudirse, volar y estrellarse... y viviendo para hablar de ello. Con seis canciones extra que he salido de la bóveda, no puedo esperar para celebrar", añadió la artista.

Conoce más: Taylor Swift se tragó un insecto por accidente en pleno concierto: “Delicioso”

Publicidad

Taylor Swift también resaltó que esta versión de su popular álbum 'Speak Now' la grabó con 32 años y que en esta ocasión le pidió a los artistas que habían sido su inspiración que la acompañaran en estas canciones.

Cabe destacar que la artista se encuentra en 'The Eras Tour', una serie de conciertos que han causado furor alrededor del mundo, por lo cual aprovechó su concierto en Kansas City para hacer el lanzamiento oficial del video musical de 'I can see you', del cual hicieron parte Joey King, Taylor Lautner y Presley Cash, quienes también estuvieron presentes en el escenario para disfrutar de este icónico momento.

Lee también: Taylor Swift celebrará el inicio de su gira 'The Eras Tour' con cuatro nuevas canciones

Publicidad

Este es el tracklist de Speak now (Taylor’s Version):