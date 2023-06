Fanáticos de Taylor Swift deciden usar pañales para no perderse un segundo de su show

La cantante Taylor Swift ha sido catalogada como una de las mayores artistas en la industria musical, y aunque ha estado envuelta en varias polémicas por cuenta de su vida amorosa que es muy criticada, sus fanáticos siempre han estado siguiéndola en su camino.

La demanda por conseguir entradas para su gira mundial 'The Eras Tour' ha acaparado la emoción de todos los seguidores de Taylor, quienes han decidido no perderse un segundo del espectáculo, motivo por el cual una fan tomar una decisión para poder disfrutar del show sin ningun contratiempo.

Te puede interesar: Taylor Swift celebrará el inicio de su gira 'The Eras Tour' con cuatro nuevas canciones

Por medio de su cuenta personal de TikTok, una joven llamada Katherine relató lo que vivió cuando compró las entradas para el espectáculo: "La cantidad de estrés y tiempo que me tomó conseguir los boletos para Taylor Swift fue exagerado, compraré un pañal para adultos para no perderme ni un minuto".

Dicho video causó mucha controversia en dicha plataforma, dado que muchos 'Swifties' han comentado que este es un tip que no se les hubiera ocurrid.

Publicidad

Varios seguidores de Taylor han comentado la publicación para agradecerle a la joven por la idea: "Necesitamos usar pañales en el 'Eras Tour' para no perdernos nada del espectáculo", "La vez pasada en un concierto fui al baño y me perdí tres canciones", "Por el Eras Tour, todo" y "Nadie va a saber que estamos usando un pañal".

Esta no sería la primera vez que los pañales se ponen de moda por parte de los fans de algún artista, dado que para la gira 'Future Nostalgia Tour' de Dua Lipa sucedió algo similar. Dos jóvenes decidieron usar dicho elemento para no perderse el show que realizó la compositora el 21 de septiembre en el Foro del Sol en México.

Conoce más: Taylor Swift y el actor, Joe Alwyn ya no estarían juntos sentimentalmente, según algunos rumores

Publicidad

En el mes de abril, los medios estadounidenses reportaron la ruptura entre Taylor Swift y Joe Alwyn después de casi seis años juntos. Días después creció un rumor de que ella estaría saliendo con Matty Healy.

El medio The Sun informó que ambos estarían viviendo su romance sin ningún tipo de compromiso todavía, sin embargo, el líder de la banda The 1975, Matty Healy ha estado acompañando a Taylor en su gira 'The Eras Tour'.

Los rumores de una relación entre Taylor y Matty no serían una sorpresa para sus fanáticos, dado que su historia tendría su inicio desde el 2014, cuando el intérprete de 'Somebody Else' provocó una serie de especulaciones, luego de confesar que habían intercambiado números con la artista.