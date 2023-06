Mientras escuchaba una canción de 'Titanic', joven se da cuenta de que estaba junto a Kate Winslet

El reconocido TikToker estadounidense, Chris Olsen vivió un vergonzoso suceso con la famosa Kate Winslet , conocida por su papel en la icónica película de 'Titanic'.

Todo ocurrió cuando el joven se encontraba buscando su lugar de asiento en el avión y por equivocación quedó en la misma fila de Kate, sin darse cuenta de que era ella.

Por medio de su cuenta de TikTok, Chris publicó el video contando su anécdota, que cuenta ya con más de dos millones de reproducciones. Olsen relató que se encontraba escuchando su música cuando ocurrió todo.

Al momento de estar escuchando la canción 'My Heart Will Go On', conocida por ser parte del soundtrack de dicha película, no se percató de que los audífonos estaban desconectados y su celular reprodujo la música a un alto volumen durante unos segundos.

En dicho momento llegó una auxiliar de vuelo para informarle que estaba en el asiento equivocado y fue justo cuando él se dio cuenta de que estaba sentado al lado de Winslet.

El influencer sintió mucha vergüenza, dado que según él, pudo notar la incomodidad de la ganadora del Óscar, quien seguramente pudo pensar que se trataba de una broma de mal gusto, motivo por el cual en el video, Chris le pide unas disculpas.

Los seguidores de ambos comentaron en el video, que también pudieron notar la actitud seria de la actriz: "Probablemente estaba pensando que lo estabas jugando a propósito", "¿Cómo no la pudiste reconocer desde un principio?", "Este es un momento que te mantiene humilde".

Kate Winslet se refirió a los comentarios que ha recibido sobre su cuerpo



Winslet reaccionó ante las opiniones que se han dado durante los 25 años, en donde se ha hablado sobre su apariencia después de darle vida a Rose en la producción de James Cameron.

Kate contó en una entrevista para el podcast Happy Sad Confused, que por muchos años la atacaron y se burlaron por cómo lucía su cuerpo: "Aparentemente, estaba demasiado gorda, ¿No es horrible? ¿Por qué fueron tan malos conmigo? Fueron tan malos… Ni siquiera estaba gorda".

"Hacían comentarios sobre mi tamaño, estimaban lo que pesaba, publicaban la supuesta dieta que estaba siguiendo… Fue crítico, horrible y muy molesto de leer": expresó la actriz, quien también reveló que hubiera podido querer usar su voz de una manera completamente diferente en aquella época.