Juanes habla del oscuro momento que vivió con su hija mayor, ¿tenían una mala relación?

Juan Esteban Aristizábal, más conocido por el público como Juanes es uno de los cantantes colombianos más exitosos del país. El artista tiene una larga carrera profesional que lo mantienen vigente en la música.

De hecho, hace poco lanzó su nuevo álbum, llamado ‘Vida Cotidiana’, el primero desde que en el 2021 publicó ‘Origen’. Para promocionarlo, el cantante ha contado algunos detalles de su vida privada y también de su familia.

Por ejemplo, comentó que su matrimonio estuvo muy cerca de llegar a su fin, después de una crisis él pensó que su relación no sobreviviría, pero luchó por el amor, le compuso una canción a su esposa y actualmente están muy enamorados.

Para nadie es un secreto que el paisa está casado con la presentadora Karen Martínez y como fruto de su relación tienen tres hijos, Luna, Paloma y Dante, a quienes presumen en sus redes sociales.

Los comentarios sobre los jóvenes son frecuentes, ya sea por el gran parecido que tienen con sus padres o por los cambios físicos que han tenido durante sus vidas, pues han crecido frente a las cámaras de los colombianos.

Ahora, Juanes dio un nuevo detalle sobre su vida personal, que involucra a su familia. Y es que, en medio de una entrevista en un podcast, el intérprete de ‘La Camisa Negra’ afirmó que vivió un momento muy oscuro con su hija mayor.

Actualmente, Luna está cerca de cumplir 21 años, pero cuando tenía 17 pasó por un complicado instante con su papá. Así lo confesó él y afirmó que en ese momento no había una buena relación entre los dos.

Y es que no tenían nada en común, lo que hacía que no pudieran hablar de nada y su comunicación era casi inexistente. Sumado a esto, él trabajaba mucho y pasaba bastante tiempo lejos, lo que no ayudaba al vínculo padre e hija.

De nuevo habló sobre su álbum y dijo que parte de su inspiración viene porque él “no entendía que ella se quería independizar”, sentía que estaba pasando por una etapa rebelde y no se entendían, por lo que peleaban constantemente.

El paisa declaró que sufría mucho, pues sentía que era completamente invisible para su pequeña y eso lo mataba, no obstante, poco a poco salieron de esta situación.