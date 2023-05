Festival Cordillera 2023: Juanes y Residente son algunos de los artistas confirmados

No estamos locos, pero nos hemos dado cuenta que el tiempo fue muy poco en aquel maravilloso primer Festival Cordillera , por ello, volvemos con la segunda edición de esta celebración de los sonidos latinoamericanos con un cartel dorado y caliente como este continente: Residente , Andrés Calamaro, Juanes , Damian Marley, Los Ángeles Azules, Cypress Hill, Café Tacvba, Los Bunkers, Enanitos Verdes, Los Caligaris, WOS, Jorge Drexler, Vetusta Morla, Plastilina Mosh, Bomba Estéreo , Cuarteto de Nos y más leyendas se presentarán los días 23 y 24 de septiembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, Colombia.

"Somos Latinoamérica, somos Maradona contra Inglaterra anotándole dos goles, somos un pueblo sin piernas pero que camina, la espina dorsal del planeta es nuestra Cordillera", Residente.

Este 17 de mayo conocemos las leyendas y mitos de nuestros sonidos que se reunirán en dos días de fiesta, cumbia, rock en nuestro idioma, rap, trap, reggae y más. Dread Mar I, Los Cafres, Damas Gratis, Rawayana, Siddharta, José González, Monsieur Periné , Diamante Eléctrico, Juan Pablo Vega, 1280 Almas, Dorian, Claudio Narea tocando Los Prisioneros, Las Áñez y más artistas serán la sangre que nutra a los Sudamerican Rockers y fanáticos latinoamericanos del Festival Cordillera.

Mira también: Estas fueron algunas de las parejas de famosos que El Fisgón encontró en el Festival Cordillera

Los corazones que no palpitan, están fuera de este mundo. Serán miles de corazones los que bailarán con los himnos que nos han formado, que nos han dado esperanza y nos han cuestionado: 'Loco', 'Latinoamérica', 'La camisa negra', 'Welcome to Jamrock', 'Cómo te voy a olvidar', 'Insane In The Brain', 'Eres', 'Llueve sobre la ciudad', 'Eterna soledad' y más.

Publicidad

El Festival Cordillera será nuestro corazón compartido y por ello, en esta segunda edición y de la mano de la Fundación Al Verde Vivo, vuelve con su campaña de reverdecer el Páramo de las Cuchillas en Cundinamarca, Colombia: por cada transacción realizada en la compra de entradas al Festival se sembrará un árbol/planta nativa en el páramo. El primer Festival sostenible de América Latina continúa su compromiso por el cuidado del medio ambiente.

No te pierdas: El Hip Hop en español hizo historia durante el cierre de la primera edición del Festival Cordillera 2022

ExperienciasAval, la plataforma de entretenimiento de los Bancos Aval: (Bogotá, Occidente, Popular, Av Villas) y Dale!, celebra la segunda versión del Festival Cordillera reafirmando su compromiso con el fomento de la cultura en el país anunciando hoy la preventa para sus clientes a partir de hoy 17 de mayo y hasta el 19 de mayo a las 8:59 a.m. A partir de ese momento se habilitará la venta para público general. Compra las entradas en Eticket.co.

Publicidad

“Para nosotros ha sido muy emocionante poder confirmar la segunda versión del festival que celebra los sonidos latinoamericanos y la sostenibilidad. Por eso, para los que se quedaron sin boletas en la primera fecha de preventa, aún tienen oportunidad para acceder a la nueva preventa exclusiva de este gran festival. ¡Los invitamos a que soliciten sus tarjetas de los Bancos Aval y dale! Y si ya las tienen, alístenlas para todos los conciertos que se vienen con #ExperienciasAval”, aseguró María Fernanda Sánchez, Gerente de Mercadeo & ESG de Grupo Aval.