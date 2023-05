Juanes estrena su último sencillo 'Veneno' antes del gran lanzamiento de su álbum 'Vida cotidiana'

Juanes lanza su canción de empoderamiento llamada 'Veneno', este es el cuarto anticipo musical de su muy esperado álbum 'Vida cotidiana' que se estrenará el 19 de mayo de 2023.

El sencillo también llega con un video muy conmovedor dirigido por María Camila Calle y co-protagonizado por el hijo de Juanes, Dante, en su debut actoral. Esta es una canción que habla sobre las relaciones tóxicas, ya sea con un antiguo amigo, compañero de trabajo o pareja romántica.

Sobre el tema, Juanes afirmó: "es alguien cuya traición fue tan traumática que causó problemas de salud, pero con una frase como: "tu veneno ya no me hace mal" transmite el mensaje de un crecimiento mental tan profundo, que lleva a una fortaleza que hace que esa traición ya no pueda hacer daño" recalca el artista.

"Este lanzamiento también es extremadamente especial para mí, ya que pude trabajar con mi hijo Dante en el video, quien hizo un trabajo maravilloso al representar al niño interior en nosotros, que lucha y finalmente supera al "gigante" del dolor que ha dejado alguna traición" afirma Juanes.

'Vida cotidiana' marca el primer álbum de estudio completamente original de Juanes desde 'Más futuro que pasado' del 2019. Este nuevo ciclo creativo comenzó durante la cuarentena de la pandemia y se fusionó con un regreso inmersivo a sus raíces de rock con su guitarra eléctrica.

Comenzando con su reciente álbum tributo 'Origen', ganador de premios Grammy y Latin Grammy , profundiza en su reconocida habilidad como compositor apasionado.

Esta vez, en medio del contexto de la pandemia, gira el foco hacia adentro para reflexionar sobre su visión de la vida, el amor, la familia, las preocupaciones sociales entre otros temas.

El gran reconocimiento de la habilidad artística ya demostrada en los anticipos musicales del álbum, sugiere que será uno de los más destacados del año dentro de los álbumes latinos, y un nuevo punto culminante creativo en la distinguida carrera de Juanes.

'Vida cotidiana' es producido por Juanes y Sebastian Krys, co-producido por Emanuel Briceño y mezclado por Sebastian Krys y Daniel "Vago" Galindo.