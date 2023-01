'Avatar 2': Kate Winslet batió el récord de Tom Cruise de aguantar la respiración bajo el agua

La nueva película de 'Avatar' ha generado todo tipo de reacciones por parte de los fanáticos del cine, pues su tecnología, experiencia e historia han llamado particularmente la atención. Recientemente, la actriz Kate Winslet, quien dio vida a Ronal, expresó que se compadecía de Tom Cruise, que ostentaba el récord de ser el actor que más ha aguantado la respiración bajo el agua para un filme.

Para la película 'Misión Imposible: Nación Secreta', Cruise contuvo la respiración durante seis minutos, es decir, unos 360 segundos. Winslet, por su parte pudo hacer el mismo ejercicio durante 7 minutos con 40 segundos, lo que se traduce en 434 segundos. Aunque mantuvo todo el profesionalismo durante la escena, sí llegó a preocuparse por su estado de salud, pues creyó que había llevado su cuerpo al límite.

Mira también: 'Avatar: The Way of Water', tuvo millonarias recaudaciones en su primer fin de semana

Publicidad



"Tengo el video en el que salgo a la superficie diciendo '¿estoy muerta, he muerto? En seguida quise saber cuál era mi tiempo", expresó la intérprete de Rose en la recordada cinta 'Titanic'.

Te puede interesar: 'Avatar: El sentido del agua' recaudó menos de lo esperado en su estreno en Estados Unidos

En cuanto a su declaración sobre su colega, expresó para el medio USA Today: "Pobre Tom. Quiero decir, no conozco a Tom de nada (no le he visto en mi vida) pero estoy segura de que se está hartando de oír esta historia de cómo he batido su récord. A mí me encantó hacer, por otra parte".