Francia Raisa, amiga de Selena Gómez, quien le donó un riñón denunció acoso y amenazas

Francia Raisa es una actriz reconocida en los medios estadounidenses pero, más que todo por su amistad y el apoyo que le brindó a Selena Gómez desde los inicios de su enfermedad, aunque no se han vuelto a ver juntas, ambas siguen en contacto.

Selena fue diagnosticada en 2014 con lupus miositis reumatoide superpuesta, causándole inflamación en las articulaciones y problemas en los riñones, motivo por el cual Francia se realizó una prueba de compatibilidad arrojando un resultado que dio positivo.

Luego de esto, la también productora quedó agradecida por el gran gesto que hizo su amiga hacia ella, sin embargo, los usuarios de las redes especularon que algo había pasado entre las dos, debido a una entrevista en donde Gómez mencionó que su única amiga de la industria era Taylor Swift .

Aunque Raisa ha dejado en claro que nada ocurre con su mejor amiga, si mencionó al medio de comunicación estadounidense TMZ, que ha recibido amenazas de muerte y bullying por parte de algunas fans de la actriz: "Ahora estoy siendo intimidada y me está afectando mentalmente... Para mí, no es lo que alguien quiere y ella literalmente está ahí afuera diciendo por favor detente, así que no entiendo por qué no se detienen".

"Estoy haciendo todo lo posible para no escuchar, para no leer, estoy muy feliz viviendo mi vida, enviando amor a todos... Lo entiendo porque he sido una fan incondicional de la persona con quien crecí, pero no es agradable, y yo diría, no sólo conmigo sino con cualquiera, por favor deténgase": concluyó la mujer.

También hizo referencia a que, Selena sí la ha apoyado en esos difíciles momentos y que, por su parte estaría tomando medidas para evitar el hostigamiento: "De ninguna forma, nadie aprueba el acoso, especialmente Selena… tiene una organización sin fines de lucro dedicada a la salud mental y Rare Beauty acaba de tener un evento para la salud mental".

