Quién es la esposa de Boyacoman, Marcela Marenco: así inició su historia de amor

Boyacoman y Marcela Marenco se convirtieron en los grandes protagonistas de la transmisión de Día a Día este 8 de septiembre, dado que la producción le organizó una boda simbólica para que contaran con el acompañamiento de los televidentes, quienes han visto crecer la relación a través de sus publicaciones en redes sociales.

Quién es Marcela Marenco, esposa de Boyacoman

Es una modelo, actriz, presentadora, empresaria y creadora de contenido digital que recoge más de 200 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde postea su trabajo, pero también muestra momentos de su vida personal como madre y esposa del destacado humorista de Sábados Felices. La joven tuvo la oportunidad de participar en Miss Universe Colombia 2022, donde destacó gracias a la forma en la que se desenvuelve frente a las cámaras, carisma y elocuencia.



Con frecuencia, Marcela comparte su experiencia viajando por diferentes parte de Colombia y el extranjero, así como también su exigente rutina de ejercicios en el gimnasio y el estilo de vida que mantiene para estar en forma, lo que le ha permitido construir una comunidad muy sólida que está atenta a sus novedades.

Durante su paso por el programa matutino, la pareja confesó que se conoció gracias a las plataformas digitales, dado que querían grabar contenido juntos para redes. Esto hizo que tuvieran una relación más estrecha, hasta el punto que el humorista la invitó a almorzar en su casa para que de esta forma conociera también a su madre.

Marcela y Fredy Eduardo Quintero, nombre de pila del humorista, contrajeron matrimonio civil el 11 de noviembre de 2023 en medio de una ceremonia privada y tuvieron a su hija en 2024; sin embargo, ahora planean dar un nuevo paso en su relación y formalizar aún más el vínculo por medio de una ceremonia eclesiástica que tendrá lugar en octubre de 2025.

A la celebración que le organizaron en Día a Día, asistieron personalidades de la talla de Catalina Gómez, Carlos Calero, Carolina Cruz, Alberto Linero, César Corredor y Polilla, quienes les desearon los mayores éxitos en esta nueva etapa que están a punto de emprender.