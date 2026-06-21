María Claudia Tarazona relató entre lágrimas cómo se despidió de Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 durante un acto público en Bogotá. Tras resultar gravemente herido, permaneció hospitalizado durante más de dos meses y fue sometido a varios procedimientos médicos. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció en la madrugada del 11 de agosto de 2025.

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En Expediente Final, María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, relató cómo fueron los últimos momentos que vivió junto al político y cómo sobrevivió a tener que despedirse de su esposo.

Según contó, la situación médica de Uribe Turbay empeoró tras una nueva hemorragia. Al notar su deterioro, se comunicó con Fernando Hakim, el cirujano principal de su esposo, quien le confirmó la gravedad de la situación: "Miguel volvió a sangrar, hay que operarlo".

Cómo se despidió de Miguel Uribe su esposa



Fue entonces cuando decidió hablarle por última vez. Sobre ese momento, explicó: "Yo me acosté encima de Miguel, lo besé, metí las manos por debajo de la espalda y le dije: 'Mi amor, si es tu momento, vete tranquilo'".

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María Claudia aseguró que aprovechó esos instantes para expresar todo lo que sentía y cerrar cualquier asunto pendiente entre ambos: "Lo llené de besos, le cogí la cara y lo miré y le dije: 'Mi amor, entre tú y yo no hay nada pendiente. Vete en paz'", relató.

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La esposa de Miguel Uribe señaló que permaneció acompañándolo durante los días posteriores a la intervención médica. Según su testimonio, estuvo presente en todo momento y siguió de cerca la evolución del senador, aunque cada vez lo veía más delicado.

El domingo 10 de agosto, al percibir nuevamente la gravedad de su estado, acudió a una iglesia cercana para orar y aceptar cualquier desenlace: "Dios, ocúpate tú de todo. No te voy a pedir que Miguel viva, no te voy a pedir que te lo lleves. Te voy a pedir que te ocupes tú de todo. Te entrego a mis hijos, te entrego a Miguel y me entrego yo a ti".

Horas después recibió la llamada que confirmó la muerte de Uribe Turbay. La Fundación Santa Fe de Bogotá informó que el senador falleció a la 1:56 de la madrugada. Tras conocer la noticia, María Claudia regresó a la clínica para verlo por última vez.

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Sobre ese instante, relató: "Le cogí las manos, le cogí la cara, todavía su cuerpo estaba caliente. Le di besos en la cara, le cerré los ojos, recorrí todo su cuerpo, lo miré, le toqué los pies, le di besos en los pies y le di la última mirada".

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Desde entonces, no solo María Claudia Tarazona, sino todos los familiares de Miguel Uribe han intentado obtener justicia por lo sucedido, todo esto, sin dejar de recordarlo y de honrar el legado que les dejó.

