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María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay: cómo se enteró de su muerte

María Claudia Tarazona se enteró de la muerte de Miguel Uribe Turbay mientras que acompañaba a sus hijos en casa y en Expediente Final explicó qué hizo al recibir la llamada.

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María Claudia Tarazona relató entre lágrimas cómo se despidió de Miguel Uribe Turbay

La mujer se enteró de la muerte de su esposo mientras que acompañaba a sus hijos en casa y en Expediente Final explicó qué hizo al recibir la llamada.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 21 de jun, 2026
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María Claudia Tarazona relata cómo despidió a Miguel Uribe Turbay
María Claudia Tarazona relata cómo despidió a Miguel Uribe Turbay
Foto: Caracol Televisión