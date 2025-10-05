Paola Turbay revela cómo se enteró del atentado a Miguel Uribe: "Una pérdida innecesaria"

Paola Turbay estuvo en el pódcast de Eva Rey, en donde abrió su corazón para contar cómo vivió aquel momento donde supo que a su primero, Miguel Uribe Turbay, sufrió un atentado en Bogotá.

Paola Turbay habla sobre el atentado de Miguel Uribe

"Todas las noches duermo con mi camiseta de la campaña de Miguel, porque yo llevo en el corazón y en el pecho. Es una pérdida tan innecesaria y triste. No solo para nosotros como familia, sino que yo creo que el país se perdió de un gran ser humano que estaba listo y dispuesto a dar todo por el bien de todos", afirmó.



Posteriormente, confiesa cómo se enteró de aquel episodio tan aterrador. Indicó que todo empezó cuando ella estaba retornando para Bogotá y que sentía algo muy extraño en medio de la vía que conducía hacia su vivienda.

"Eso fue un sábado. Yo venía por la carretera, devolviéndome de Medellín y sentí como la muerte, dije 'alguien se va a estrellar'. Me volteé, pero nada. Luego lo sentí otra vez, y pensé que era un aviso de que algo me va a pasar, y dije 'será que estoy muerta y no me he dado cuenta'. A los 15 minutos llego a la casa y me entra la llamada de mi amiga María Andrea y me pregunta cómo está mi primo", añadió.



Por otra parte, cuando ya le cuentan que al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay le había disparado en medio de su discurso para la campaña, su primera reacción fue contactar a Estrada, su esposo, para saber detalles de lo ocurrido.

"Empiezo a mirar las noticias y me enteró, yo casi me muero. Le dije a Alejandro, necesito saber por dónde le entró el tiro. Porque si se lo dieron por arriba, no hay que hacer, yo no sé, pero pensé le habría rozado la cabeza. Desde que vi eso, dije él se va a salvar", prosiguió.

"Hubo un momento en el que los médicos dijeron, ya salió del valle de la muerte. Ahora lo que viene es la recuperación. Pero luego se metió un problema con una bacteria, una hemorragia y ahí fue. Es muy triste", puntualizó. Frente a esto, los seguidores no dudaron en reportarse y afirmar que fue una pérdida muy dolorosa y que lamentan mucho perder a un gran hombre.