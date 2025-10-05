En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Paola Turbay revela cómo se enteró del atentado a Miguel Uribe: "Una pérdida innecesaria"

Paola Turbay revela cómo se enteró del atentado a Miguel Uribe: "Una pérdida innecesaria"

La actriz que participó en 'La Venganza de Analía 2' lloró en medio de una entrevista, tras confesar lo duro que ha sido la pérdida de su primo Miguel Uribe Turbay.

Publicidad

Publicidad

Publicidad