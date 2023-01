¿Los harías? Estos son los trabajos más extraños del mundo

Constantemente se habla de los trabajos con alta demanda del mundo o los más reconocidos, sin embargo, hay otros muy inusuales que muchos no sabían que existían o poco se mencionan, pues además de ser insólitos, pueden llegar a costar mucho esfuerzo para realizarlos.

Por el Día del Trabajo queremos contarte sobre los oficios más raros del mundo y no los podrás creer, pues además algunos de ellos son muy bien remunerados. ¿Te le medirías a realizarlos?

Conejillos de indias para mosquitos

¿Eres dulce para los mosquitos? Este podría ser el trabajo perfecto para ti. El Anopheles Darlingi es el insecto que transmite la malaria, por lo que para que los científicos conocieran sus características, tuvieron que contratar a personas que se dejaran picar para poder hacer las pruebas necesarias.

via GIPHY

Contador de peces

Si tienes problemas de paciencia, este trabajo no es para ti. En los ríos en donde se da la producción de salmón, existen las personas dedicadas para estar únicamente sentadas a la orilla con un contador de peces electrónico durante ocho horas seguidas. Cada vez que pasa un salmón deben apretar el botón para llevar el registro exacto de cuántos hay.



via GIPHY

Oledor de cuerpos o axilas

Los desodorantes o fragancias para la piel deben ser probadas antes de salir al mercado. ¿Cómo se hace? El producto se le entrega a varias personas y, luego de aplicarlo, los oledores se encargan de realizar la prueba de olfato para ver qué tal es la calidad. No obstante, no es así tan fácil, ya que deben probarlos bajo condiciones extremas como luego de haber sudado mucho o después de un tiempo sin volverlo a usar, lo que no garantiza que el olor sea muy agradable.

via GIPHY

Catador de gases

¿Eres asquiento? Te contamos de un médico gastroenterólogo de Minneapolis, Estados Unidos, a quien se le ocurrió hacer una serie de pruebas para encontrar problemas estomacales graves. Sin embargo, para esto pidió unos voluntarios que comieron frijoles durante varios días y, posteriormente, guardó los gases emanados en tubos de ensayo, los cuales luego fueron analizados por un grupo de expertos.

via GIPHY

Analista de excremento

Si los trabajos anteriores te parecieron poco agradables, presta atención a este.



Existen varias herramientas para realizar pruebas de heces fecales y es la empresa de Techlab la encargada de realizar los artículo. Por eso, para medir qué tan efectivos son, un total de 19 colaboradores deben tomar el kit, un poco de excremento humano y así hallar la calidad del producto.

via GIPHY



Entre otros trabajos insólitos en el mundo se ha hablado del sexador de pollitos, probador de papel higiénico, probador de juguetes sexuales, abrazador profesional, calentador de camas, entre otros.

Y tú, ¿a cuál de todos estos te le mides a realizar?

