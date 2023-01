Top 5 de los trabajos más difíciles del mundo que te hará amar el tuyo

No cabe duda de que cada uno de los trabajos existentes en el mundo tienen su complejidad e importancia dentro de una comunidad, no obstante existen algunos que por sus tareas no solo resultan tediosos para los trabajadores sino también desagradables por todo lo que conllevan.

Si eres de lo que se queja todo el tiempo del trabajo y crees que tener el peor, aquí te traemos el top 5 de los trabajos más difíciles de lmundo que seguro te hará amar, o por lo menos valorar, el tuyo.

5: Limpiador de chicle

Si eres de los que acostumbra tirar la goma de mascar a suelo, ¡no lo hagas más! No solo por las consecuencias que esto trae al medio ambiente, sino además porque existen personas que tiene el trabajo de recorrer las calles y limpiar suelos sillas y para dejarlos libres de este pegajoso dulce.

Estas personas, recorren calles con una espátula limpiando cada uno de los rincones contaminados con esta goma.

4:Destapados de drenaje

Este es un trabajo indispensable en todas las ciudades para que el agua fluya adecuadamente y evitar cualquier emergencia por cuenta de una inundación.

Estas personas, denominadas destapacaños, usan un traje especial para entrar a las cañerías, no obstante, por toda la basura, desechos y aguas negras el olor es pútrido y hay exposición a animales nocivos como ratas.

3: Recolector de esperma

Esta es una actividad común en granjas y algunos zoológicos. Allí los trabajadores deben estimular a los animales para obtener su esperma. Lo hacen con el fin de examinar si el animal se encuentra en buenas condiciones de reproducción, un trabajo bastante incómodo.

2: Recolector de desechos de baños portátiles

Sin duda uno de los trabajos más díficiles y desagradables. Seguro has visto esos baños públicos portátiles en construcciones y eventos masivo, pues la limpieza y desinfección de estos no resulta nada sencillo.

Personas con una manera conectada a un camión recolector botan todos estos desechos al drenaje aguantando este desagradable olor todo el tiempo.

1: Limpiador de vidrios de rascacielos

Estas personas arriesgan su vida todos los días limpiando vidrios y ventanas de altos edificios. Al ser un trabajo altamente peligroso es bien remunerado, sin embargo, no cualquier persona está dispuesto a hacerlo.

¿Miedo a las alturas? ¡En este trabajo el miedo no existe! Debes tener sangre fría para lavar muy bien las ventanas a gran altura sobre la ciudad.

