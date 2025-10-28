En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / ¿Hoy habrá Desafío en Caracol? Cambio en la programación por partido Colombia vs. Ecuador

Caracol Televisión se unirá a la fiebre del fútbol y creará un espacio en su parrilla de programación para la transmisión del partido Colombia vs. Ecuador en la Liga de las Naciones Femenina.

