¿Hoy habrá Desafío en Caracol? Cambio en la programación por partido Colombia vs. Ecuador

Todo está listo para la emisión de uno de los encuentros deportivos más esperados por los amantes del fútbol, el cual tendrá lugar en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito este 28 de octubre y Gol Caracol será el encargado de cubrir todo el evento. Para esta transmisión, Caracol Televisión ha tomado una serie de medidas que permitan diversificar la parrilla de programación.

¿Hoy 28 de octubre habrá 'Desafío del Siglo XXI'?

La parrilla se emitirá con normalidad hasta 'Tormenta de pasiones', que está programada de 3:30 p.m. a 5:00 p.m. El cambio iniciará con 'Hilos de vida', ya que cortará parte de su espacio para dedicarlo al partido. En este sentido irá de 5:00 p.m. a 5:30 p.m. y las 5:30 p.m. empezará Colombia vs. Ecuador en la Liga de las Naciones de las Eliminatorias Femeninas, evento que se extenderá hasta las 8:00 p.m. cubriendo espacios que corresponden a 'La luz de mi vida' y 'Noticias Caracol', que en esta ocasión no serán pasados por la pantalla chica.



A las 8:00 p.m., los televidentes podrán conectarse directamente con el capítulo 82 del 'Desafío del Siglo XXI' en el que se definirá quiénes son el hombre y la mujer que debe abandonar La Ciudad de las Cajas debido a su rendimiento en el Box Negro.

Posteriormente, 'La Influencer', 'La Reina del Flow' y la última edición de 'Noticias Caracol' tendrán su horario habitual.



¿En qué va el 'Desafío del Siglo XXI'?

El reality de los colombianos se encuentra en uno de los momentos más interesantes con la reciente victoria de Omega en el Box Amarillo. Gamma perdió de nuevo el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, por lo que deberá pasar la noche en El Rincón de los Castigos mientras Rosa y Eleazar disfrutan de su paso por la Suite de ditu.

Por el momento, los seguidores están a la espera de saber quién es El Elegido de este ciclo y cuál era su tarea, así como también quiénes serán los nuevos eliminados del programa teniendo en cuenta el nivel de preparación que tiene cada uno de los Súper Humanos que continúan en el juego.

